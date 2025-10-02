Мирошник прокомментировал появление дронов у европейских аэропортов

МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Массовое появление якобы российских дронов вблизи европейских аэропортов является срежиссированной постановкой для оказания давления на электорат и парламенты с целью принятия радикальных решений, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Это тот самый случай, когда "читай, кому выгодно". Есть ли хоть какая-то малейшая выгода для России устраивать вот такой перформанс? Это же просто показательные выступления, результат которых - нервозность Европы . Нам нет ни малейшего смысла нервировать Европу, создавать напряжение внутри Европейского Союза, государств. То есть это не военные действия, это определенным образом срежиссированная постановка", - сказал Мирошник

По его словам, это связано с предстоящим утверждением бюджетов в парламентах. "Основное направление этой постановки - это оказание давления в первую очередь на электорат, на депутатов, на парламенты, которые должны принимать сейчас бюджеты и выделять деньги на украинский трек. Этим объясняется все вот эти телодвижения, поиск "русского следа", дронов и все прочее", - сказал посол.

Мирошник отметил, что подобные провокации создают соответствующий информационный фон, на котором принятие радикальных решений становится проще. "Поэтому смотрите, кто режиссер, смотрите, кому интересно выбить вот эти деньги, которые заявила Украина , 120-130 миллиардов долларов, которые нужны на поддержание и жизнеспособности, и продолжение войны. Вопрос этих денег сейчас очень откровенно стоит. Для того, чтобы подтолкнуть парламентариев на жесткие радикальные решения, создается вот эта нервозная атмосфера. Создается она 100% не Россией", - заметил посол.

По его словам, есть политический заказ на то, чтобы создать нервозность, и дальше его уже реализуют через определенные инструментарии. "Инструментарии европейские, западные, украинские. Каким образом обставляют эту историю, интересно разве что для истории… Это исключительно инструментарий, задача которого попасть в новостные ленты и создавать фон для выделения дополнительных денег на войну", - сказал Мирошник.