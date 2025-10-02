Минпромторг рассказал, когда появится итоговый перечень авто для такси

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Итоговый перечень авто для закупок в таксопарки появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.
"Итоговый перечень автомобилей для работы в такси появится ближе к 1 марта 2026 года. Он также будет дополняться при выполнении автопроизводителями условий по локализации и СПИК (специальный инвестиционный контракт - ред.)", - сообщили в министерстве.
Минпромторг России в среду опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Как отметили в министерстве, данный перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров по локализации.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.