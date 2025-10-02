Минпромторг рассказал, когда появится итоговый перечень авто для такси

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Итоговый перечень авто для закупок в таксопарки появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.

"Итоговый перечень автомобилей для работы в такси появится ближе к 1 марта 2026 года. Он также будет дополняться при выполнении автопроизводителями условий по локализации и СПИК (специальный инвестиционный контракт - ред.)", - сообщили в министерстве.