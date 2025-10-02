Рейтинг@Mail.ru
Российские авто закрывают все потребности в сфере такси, заявил Минпромторг - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/minpromtorg-2045896288.html
Российские авто закрывают все потребности в сфере такси, заявил Минпромторг
Российские авто закрывают все потребности в сфере такси, заявил Минпромторг - РИА Новости, 02.10.2025
Российские авто закрывают все потребности в сфере такси, заявил Минпромторг
Производство автомобилей на территории России включает в себя выпуск моделей различных классов, что позволяет закрывать потребности популярных в такси тарифных... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:50:00+03:00
2025-10-02T15:50:00+03:00
авто
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
sollers
lada vesta
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731955554_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_87891364e05f39e5e28e60b8d71bc11f.jpg
https://ria.ru/20250818/taksi-2036004813.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731955554_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_63901929b21e79f0f0c4fcf431753b16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ульяновский автомобильный завод (уаз), sollers, lada vesta, экономика
Авто, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Sollers, Lada Vesta, Экономика
Российские авто закрывают все потребности в сфере такси, заявил Минпромторг

Минпромторг: авто из РФ закрывают потребности популярных в такси тарифов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси
Автомобиль такси - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль такси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Производство автомобилей на территории России включает в себя выпуск моделей различных классов, что позволяет закрывать потребности популярных в такси тарифных планов, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.
"На территории России производятся автомобили различных классов, что с учетом ожидаемого расширения в ближайшее время перечня закрывает потребности в наиболее популярных тарифных планах сервисов заказа такси", - заверили в министерстве.
Ранее в среду Минпромторг России опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Как отметили в министерстве, данный перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров по локализации.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
Автомобили такси стоят в пробке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СМИ сообщили о массовой распродаже автомобилей такси в России
18 августа, 10:38
 
АвтоРоссияВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)SollersLada VestaЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала