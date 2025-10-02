Российские авто закрывают все потребности в сфере такси, заявил Минпромторг

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Производство автомобилей на территории России включает в себя выпуск моделей различных классов, что позволяет закрывать потребности популярных в такси тарифных планов, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.
"На территории России производятся автомобили различных классов, что с учетом ожидаемого расширения в ближайшее время перечня закрывает потребности в наиболее популярных тарифных планах сервисов заказа такси", - заверили в министерстве.
Ранее в среду Минпромторг России опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Как отметили в министерстве, данный перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров по локализации.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
