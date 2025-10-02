Минпромторг намерен расширить список авто, разрешенных для работы такси

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации, будут расширять, сообщил Минпромторг.

В среду ведомство опубликовало первичный перечень автомобилей, среди них 20 моделей брендов Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".

"До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на "Автоторе". Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим", — заявили в министерстве.

Итоговый список покажут ближе к 1 марта следующего года.

Ведомство пояснило, что требования по локализации не будут распространяться на уже работающие машины и сервисы аренды авто с водителем. Включение " УАЗа " в список не обязывает к его приобретению, выбирать марки и модели будут перевозчики.

Как отметили в Минпромторге , в России производят модели различных классов, что позволяет закрывать потребности популярных в такси тарифных планов.

Закон о локализации такси

С 2019 года в России действует балльная система оценки локализации автопрома. Для допуска к госзакупкам нужно набрать определенное количество баллов, сейчас это 3200.

Президент Владимир Путин подписал в мае закон о требованиях к уровню локализации такси. Новая норма подразумевает использование машин с высокой долей отечественных комплектующих и сборкой на российской территории.

После вступления закона в силу с 1 марта 2026 года для включения машины в региональный реестр легковых такси нужно будет соответствовать одному из требований:

количество баллов локализации соответствует числу, установленному для госзакупок;

количество баллов локализации соответствует числу, установленному для госзакупок; авто произвели в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.

Данные для внесения в реестр должны включать:

марку;

модель;

год выпуска;

государственный регистрационный номер;

государственный регистрационный номер; идентификационный номер транспортного средства, а если его нет, то номер его основного компонента.

Если машину внесли в реестр до 1 марта 2026-го, к ней не будут применять требования.