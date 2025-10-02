Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг намерен расширить список авто, разрешенных для работы такси - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 02.10.2025 (обновлено: 18:12 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/minpromtorg-2045859986.html
Минпромторг намерен расширить список авто, разрешенных для работы такси
Минпромторг намерен расширить список авто, разрешенных для работы такси - РИА Новости, 02.10.2025
Минпромторг намерен расширить список авто, разрешенных для работы такси
Список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации, будут расширять, сообщил Минпромторг. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:34:00+03:00
2025-10-02T18:12:00+03:00
авто
россия
владимир путин
автотор
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
lada vesta
калининградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752134610_0:43:3566:2048_1920x0_80_0_0_b373a4453cfca8eec6b6a3dae24f03aa.jpg
https://ria.ru/20250818/taksi-2036004813.html
https://ria.ru/20250618/pmef-2023503472.html
https://ria.ru/20250523/avtomobili-2018785058.html
https://ria.ru/20250730/taksi-2032332965.html
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752134610_0:360:2250:2048_1920x0_80_0_0_33c1b12be9023ea092a7dad439240d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, владимир путин, автотор, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ульяновский автомобильный завод (уаз), lada vesta, калининградская область
Авто, Россия, Владимир Путин, Автотор, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Lada Vesta, Калининградская область
Минпромторг намерен расширить список авто, разрешенных для работы такси

Минпромторг: список авто для такси пополнят Haval, Tenet и модели Автотора

© РИА Новости / Владимир ПесняАвтомобили такси на улице в Москве
Автомобили такси на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Автомобили такси на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации, будут расширять, сообщил Минпромторг.

В среду ведомство опубликовало первичный перечень автомобилей, среди них 20 моделей брендов Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".

Автомобили такси стоят в пробке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СМИ сообщили о массовой распродаже автомобилей такси в России
18 августа, 10:38
"До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на "Автоторе". Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим", — заявили в министерстве.
Итоговый список покажут ближе к 1 марта следующего года.
Lada Aura для такси на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ автомобиль для такси
18 июня, 10:35
Ведомство пояснило, что требования по локализации не будут распространяться на уже работающие машины и сервисы аренды авто с водителем. Включение "УАЗа" в список не обязывает к его приобретению, выбирать марки и модели будут перевозчики.
Как отметили в Минпромторге, в России производят модели различных классов, что позволяет закрывать потребности популярных в такси тарифных планов.
Знак такси на автомобиле - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
"Москвич" заявил, что его автомобили отлично зарекомендовали себя в такси
23 мая, 22:32

Закон о локализации такси

С 2019 года в России действует балльная система оценки локализации автопрома. Для допуска к госзакупкам нужно набрать определенное количество баллов, сейчас это 3200.
Президент Владимир Путин подписал в мае закон о требованиях к уровню локализации такси. Новая норма подразумевает использование машин с высокой долей отечественных комплектующих и сборкой на российской территории.
После вступления закона в силу с 1 марта 2026 года для включения машины в региональный реестр легковых такси нужно будет соответствовать одному из требований:
  • количество баллов локализации соответствует числу, установленному для госзакупок;
  • авто произвели в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.
Данные для внесения в реестр должны включать:
  • марку;
  • модель;
  • год выпуска;
  • государственный регистрационный номер;
  • идентификационный номер транспортного средства, а если его нет, то номер его основного компонента.

Если машину внесли в реестр до 1 марта 2026-го, к ней не будут применять требования.

Для некоторых регионов сделали исключения. В Сибирском федеральном округе и Калининградской области эти критерии не будут применять до 1 марта 2028 года, а в ДФО — до 1 марта 2030-го.
Автомобили едут по участку Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч. - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Подмосковье введут штрафы за нелегальное предложение такси в аэропортах
30 июля, 12:51
 
АвтоРоссияВладимир ПутинАвтоторМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)Lada VestaКалининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала