Минпромторг намерен расширить список авто, разрешенных для работы такси

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации, будут расширять, сообщил Минпромторг.
В среду ведомство опубликовало первичный перечень автомобилей, среди них 20 моделей брендов Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".
"До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на "Автоторе". Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим", — заявили в министерстве.
Итоговый список покажут ближе к 1 марта следующего года.
Ведомство пояснило, что требования по локализации не будут распространяться на уже работающие машины и сервисы аренды авто с водителем. Включение "УАЗа" в список не обязывает к его приобретению, выбирать марки и модели будут перевозчики.
Как отметили в Минпромторге, в России производят модели различных классов, что позволяет закрывать потребности популярных в такси тарифных планов.
Закон о локализации такси
С 2019 года в России действует балльная система оценки локализации автопрома. Для допуска к госзакупкам нужно набрать определенное количество баллов, сейчас это 3200.
Президент Владимир Путин подписал в мае закон о требованиях к уровню локализации такси. Новая норма подразумевает использование машин с высокой долей отечественных комплектующих и сборкой на российской территории.
После вступления закона в силу с 1 марта 2026 года для включения машины в региональный реестр легковых такси нужно будет соответствовать одному из требований:
- количество баллов локализации соответствует числу, установленному для госзакупок;
- авто произвели в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.
Данные для внесения в реестр должны включать:
- марку;
- модель;
- год выпуска;
- государственный регистрационный номер;
- идентификационный номер транспортного средства, а если его нет, то номер его основного компонента.
Если машину внесли в реестр до 1 марта 2026-го, к ней не будут применять требования.
Для некоторых регионов сделали исключения. В Сибирском федеральном округе и Калининградской области эти критерии не будут применять до 1 марта 2028 года, а в ДФО — до 1 марта 2030-го.