В Минприроды рассказали о поправках в Налоговый кодекс для охотников

2025-10-02T13:50:00+03:00
2025-10-02T13:50:00+03:00
2025-10-02T13:50:00+03:00
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Поправки в Налоговый кодекс позволят охотникам оплачивать сбор за массовые виды пушной и пернатой дичи один раз в год, а не перед каждым получением разрешения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ. Правительство одобрило ко второму чтению в Госдуме законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс, поправки уточнят размер и принцип платы ставок за массовые виды охотничьих ресурсов. "Нововведения, разработанные Минприроды России, позволят охотникам оплачивать сбор за массовые виды пушной и пернатой дичи один раз в год до получения разрешений на добычу. При этом объёмы и сроки добычи остаются, как и прежде, в пределах утвержденных нормативов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, годовая ставка для массовых видов пушной добычи установлена в размере 600 рублей, пернатой – 700 рублей. В Минприроды отметили, что это позволит оптимизировать порядок уплаты средств - например, ставки сбора на глухаря, тетерева, фазана сегодня уплачиваются охотником перед каждым получением разрешения. "Кроме того, законопроект устанавливает размер ставок на виды охотничьих ресурсов, которые уплачиваются отдельно за каждую добытую особь. К ним относятся, например, бурый медведь, косуля, кабан и другие виды животных. Размер таких ставок установлен более 20 лет назад, в 2003 году, и с тех пор не менялся", - добавили в министерстве.
