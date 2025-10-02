Рейтинг@Mail.ru
В Минприроды рассказали о поправках в Налоговый кодекс для охотников - РИА Новости, 02.10.2025
13:50 02.10.2025
В Минприроды рассказали о поправках в Налоговый кодекс для охотников
В Минприроды рассказали о поправках в Налоговый кодекс для охотников - РИА Новости, 02.10.2025
В Минприроды рассказали о поправках в Налоговый кодекс для охотников
Поправки в Налоговый кодекс позволят охотникам оплачивать сбор за массовые виды пушной и пернатой дичи один раз в год, а не перед каждым получением разрешения,... РИА Новости, 02.10.2025
общество
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Поправки в Налоговый кодекс позволят охотникам оплачивать сбор за массовые виды пушной и пернатой дичи один раз в год, а не перед каждым получением разрешения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ. Правительство одобрило ко второму чтению в Госдуме законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс, поправки уточнят размер и принцип платы ставок за массовые виды охотничьих ресурсов. "Нововведения, разработанные Минприроды России, позволят охотникам оплачивать сбор за массовые виды пушной и пернатой дичи один раз в год до получения разрешений на добычу. При этом объёмы и сроки добычи остаются, как и прежде, в пределах утвержденных нормативов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, годовая ставка для массовых видов пушной добычи установлена в размере 600 рублей, пернатой – 700 рублей. В Минприроды отметили, что это позволит оптимизировать порядок уплаты средств - например, ставки сбора на глухаря, тетерева, фазана сегодня уплачиваются охотником перед каждым получением разрешения. "Кроме того, законопроект устанавливает размер ставок на виды охотничьих ресурсов, которые уплачиваются отдельно за каждую добытую особь. К ним относятся, например, бурый медведь, косуля, кабан и другие виды животных. Размер таких ставок установлен более 20 лет назад, в 2003 году, и с тех пор не менялся", - добавили в министерстве.
россия
общество, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф
Общество, Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Госдума РФ
В Минприроды рассказали о поправках в Налоговый кодекс для охотников

Минприроды: поправки в закон упростят охотникам порядок оплаты сбора за дичь

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Поправки в Налоговый кодекс позволят охотникам оплачивать сбор за массовые виды пушной и пернатой дичи один раз в год, а не перед каждым получением разрешения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.
Правительство одобрило ко второму чтению в Госдуме законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс, поправки уточнят размер и принцип платы ставок за массовые виды охотничьих ресурсов.
"Нововведения, разработанные Минприроды России, позволят охотникам оплачивать сбор за массовые виды пушной и пернатой дичи один раз в год до получения разрешений на добычу. При этом объёмы и сроки добычи остаются, как и прежде, в пределах утвержденных нормативов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, годовая ставка для массовых видов пушной добычи установлена в размере 600 рублей, пернатой – 700 рублей. В Минприроды отметили, что это позволит оптимизировать порядок уплаты средств - например, ставки сбора на глухаря, тетерева, фазана сегодня уплачиваются охотником перед каждым получением разрешения.
"Кроме того, законопроект устанавливает размер ставок на виды охотничьих ресурсов, которые уплачиваются отдельно за каждую добытую особь. К ним относятся, например, бурый медведь, косуля, кабан и другие виды животных. Размер таких ставок установлен более 20 лет назад, в 2003 году, и с тех пор не менялся", - добавили в министерстве.
Правительство одобрило повышение охотничьих сборов в несколько раз
