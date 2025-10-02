https://ria.ru/20251002/minoborony-2045987570.html
Путин назвал цель Министерства обороны России
Путин назвал цель Министерства обороны России - РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал цель Министерства обороны России
Цель Министерства обороны РФ — обеспечить безопасность России, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал цель Министерства обороны России
Путин назвал целью Министерства обороны России обеспечение безопасности