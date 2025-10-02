Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал цель Министерства обороны России - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 02.10.2025 (обновлено: 21:04 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/minoborony-2045987570.html
Путин назвал цель Министерства обороны России
Путин назвал цель Министерства обороны России - РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал цель Министерства обороны России
Цель Министерства обороны РФ — обеспечить безопасность России, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:44:00+03:00
2025-10-02T21:04:00+03:00
россия
владимир путин
министерство обороны сша
выступление путина на "валдае" — 2025
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884261507_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_cc2ee9927f573a90f480a7558ca3003d.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045983106.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884261507_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c48d91c4b11f5854de314c48b85c269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, министерство обороны сша, выступление путина на "валдае" — 2025, безопасность
Россия, Владимир Путин, Министерство обороны США, Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Безопасность
Путин назвал цель Министерства обороны России

Путин назвал целью Министерства обороны России обеспечение безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Цель Министерства обороны РФ — обеспечить безопасность России, заявил президент Владимир Путин.
"У нас министерство обороны, и цель министерства обороны — обеспечить безопасность российского государства и народов Российской Федерации", — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя переименование Минобороны США в Министерство войны США.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин о российской армии - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал российскую армию самой обороноспособной
Вчера, 19:33
 
РоссияВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВыступление Путина на "Валдае" — 2025Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала