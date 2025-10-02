https://ria.ru/20251002/minoborony-2045924658.html
Военнослужащие, вернувшиеся из плена, созвонились с родными
Военнослужащие, вернувшиеся из плена, созвонились с родными - РИА Новости, 02.10.2025
Военнослужащие, вернувшиеся из плена, созвонились с родными
Минобороны РФ показало кадры с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории военнослужащими в Белоруссии, один из них рассказал, что дома его ждёт беременная... РИА Новости, 02.10.2025
"Все отлично". Российские бойцы о возвращении из плена
Минобороны показало кадры с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории военнослужащими в Белоруссии. "Всe отлично, шикарно просто, я дома наконец, ну, ещё не дома, в Белоруссии, но уже не там, не в плену. Ранение беспокоит немного, а так отлично всё! Дома ждут мама, отец, брат, девушка у меня беременная", - сказал один из них. Военнослужащие смогли созвониться с родными и рассказать, что у них все в порядке и скоро они вернутся домой.
Военнослужащие, вернувшиеся из плена, созвонились с родными
Минобороны: вернувшиеся из плена российские военнослужащие созвонились с родными