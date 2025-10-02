Военнослужащие, вернувшиеся из плена, созвонились с родными

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории военнослужащими в Белоруссии, один из них рассказал, что дома его ждёт беременная девушка, а другой созвонился со своими близкими.

"Всё отлично, шикарно просто, я дома наконец, ну, ещё не дома, в Белоруссии , но уже не там, не в плену. Ранение беспокоит немного, а так отлично всё! Дома ждут мама, отец, брат, девушка у меня беременная", - сказал военнослужащий.

Также на кадрах показано, как военный созванивается с родными и рассказывает им, что его поменяли и у него всё в порядке.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ . Кроме того, РФ вернула 20 гражданских лиц.