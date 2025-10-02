Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащие, вернувшиеся из плена, созвонились с родными - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 02.10.2025 (обновлено: 17:23 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/minoborony-2045924658.html
Военнослужащие, вернувшиеся из плена, созвонились с родными
Военнослужащие, вернувшиеся из плена, созвонились с родными - РИА Новости, 02.10.2025
Военнослужащие, вернувшиеся из плена, созвонились с родными
Минобороны РФ показало кадры с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории военнослужащими в Белоруссии, один из них рассказал, что дома его ждёт беременная... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:15:00+03:00
2025-10-02T17:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045925370_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d9c74f6842a32e831d0bdc09a39ae11.jpg
https://ria.ru/20251002/vozvraschenie-2045916910.html
россия
белоруссия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Все отлично". Российские бойцы о возвращении из плена
Минобороны показало кадры с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории военнослужащими в Белоруссии. "Всe отлично, шикарно просто, я дома наконец, ну, ещё не дома, в Белоруссии, но уже не там, не в плену. Ранение беспокоит немного, а так отлично всё! Дома ждут мама, отец, брат, девушка у меня беременная", - сказал один из них. Военнослужащие смогли созвониться с родными и рассказать, что у них все в порядке и скоро они вернутся домой.
2025-10-02T17:15
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045925370_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d59d1208f0b138321574e34c2bd0f533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Киев, Вооруженные силы Украины
Военнослужащие, вернувшиеся из плена, созвонились с родными

Минобороны: вернувшиеся из плена российские военнослужащие созвонились с родными

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории военнослужащими в Белоруссии, один из них рассказал, что дома его ждёт беременная девушка, а другой созвонился со своими близкими.
"Всё отлично, шикарно просто, я дома наконец, ну, ещё не дома, в Белоруссии, но уже не там, не в плену. Ранение беспокоит немного, а так отлично всё! Дома ждут мама, отец, брат, девушка у меня беременная", - сказал военнослужащий.
Также на кадрах показано, как военный созванивается с родными и рассказывает им, что его поменяли и у него всё в порядке.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, РФ вернула 20 гражданских лиц.
Сначала российских военнослужащих и гражданских доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. По возвращении в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Вернувшийся из плена российский военный сочинил стихотворение для мамы
Вчера, 16:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала