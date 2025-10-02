Минкультуры отказало в прокате в России фильму-победителю в Каннах

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Фильм-победитель Каннского кинофестиваля "Простая случайность" режиссёра Джафара Панахи не получил прокатное удостоверение в России в соответствии с пунктом об "иных определенных федеральными законами случаях", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры РФ.

В ведомстве не уточнили, что именно стало причиной отказа. В указанном подпункте "з" обстоятельства определяются как "в иных определенных федеральными законами случаях".