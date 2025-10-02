Минкультуры отказало в прокате в России фильму-победителю в Каннах

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Фильм-победитель Каннского кинофестиваля "Простая случайность" режиссёра Джафара Панахи не получил прокатное удостоверение в России в соответствии с пунктом об "иных определенных федеральными законами случаях", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры РФ.
"Приказом Минкультуры России от 30 сентября 2025 года в соответствии с подпунктом "з" пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм, отзыва прокатного удостоверения на фильм и внесения изменений в прокатное удостоверение на фильм, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.05.2024 № 942, отказано в выдаче прокатного удостоверения фильму "Простая случайность", - говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили, что именно стало причиной отказа. В указанном подпункте "з" обстоятельства определяются как "в иных определенных федеральными законами случаях".
Фильм "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи получил главную награду Каннского кинофестиваля - золотую пальмовую ветвь в мае текущего года.м -0-