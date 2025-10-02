Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры отказало в прокате в России фильму-победителю в Каннах - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:22 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/minkultury-2045820659.html
Минкультуры отказало в прокате в России фильму-победителю в Каннах
Минкультуры отказало в прокате в России фильму-победителю в Каннах - РИА Новости, 02.10.2025
Минкультуры отказало в прокате в России фильму-победителю в Каннах
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля "Простая случайность" режиссёра Джафара Панахи не получил прокатное удостоверение в России в соответствии с пунктом об... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:22:00+03:00
2025-10-02T12:22:00+03:00
культура
россия
джафар панахи
канны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949672577_0:484:2672:1987_1920x0_80_0_0_b02c9ab0e45d16130ea53afdeca1800f.jpg
https://ria.ru/20250619/lenfilm-2024065796.html
россия
канны
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949672577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2dc2fac3e234ecf2683fd3a550214b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, джафар панахи, канны
Культура, Россия, Джафар Панахи, Канны
Минкультуры отказало в прокате в России фильму-победителю в Каннах

Минкультуры отказало в прокате фильму-победителю в Каннах "Простая случайность"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Фильм-победитель Каннского кинофестиваля "Простая случайность" режиссёра Джафара Панахи не получил прокатное удостоверение в России в соответствии с пунктом об "иных определенных федеральными законами случаях", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры РФ.
"Приказом Минкультуры России от 30 сентября 2025 года в соответствии с подпунктом "з" пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм, отзыва прокатного удостоверения на фильм и внесения изменений в прокатное удостоверение на фильм, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.05.2024 № 942, отказано в выдаче прокатного удостоверения фильму "Простая случайность", - говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили, что именно стало причиной отказа. В указанном подпункте "з" обстоятельства определяются как "в иных определенных федеральными законами случаях".
Фильм "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи получил главную награду Каннского кинофестиваля - золотую пальмовую ветвь в мае текущего года.м -0-
Здание Ленфильма - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Петербург договорился с Минкультом работать над возрождением "Ленфильма"
19 июня, 23:43
 
КультураРоссияДжафар ПанахиКанны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала