Польский министр предостерег от давления в деле о "Северных потоках"

ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк предостерегает от политического давления в деле украинца, подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках".
Самые запоминающиеся заявления о диверсии на "Северных потоках"
26 сентября, 08:19
"Я считаю, что здесь нет повода для каких-то поспешных действий. Суд должен внимательно изучить документы, которые представит немецкая сторона, и принимать решение безо всякой политической составляющей, не действуя в условиях политического давления или давления со стороны СМИ... Польский суд должен иметь абсолютную уверенность в принятии решения ", - заявил Семоняк в эфире 3-го канала Польского телевидения.
При этом министр отметил, что его удивляет, что это дело "так широко" освещается в немецкой прессе.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".