Рейтинг@Mail.ru
Польский министр предостерег от давления в деле о "Северных потоках" - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/ministr--2045805663.html
Польский министр предостерег от давления в деле о "Северных потоках"
Польский министр предостерег от давления в деле о "Северных потоках" - РИА Новости, 02.10.2025
Польский министр предостерег от давления в деле о "Северных потоках"
Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк предостерегает от политического давления в деле украинца, подозреваемого в причастности к теракту на... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:30:00+03:00
2025-10-02T11:30:00+03:00
в мире
россия
польша
сша
томаш семоняк
сеймур херш
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
https://ria.ru/20250926/potoki-2044487035.html
https://ria.ru/20250926/nechaev-2044457442.html
россия
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, сша, томаш семоняк, сеймур херш, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, оон, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Польша, США, Томаш Семоняк, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Польский министр предостерег от давления в деле о "Северных потоках"

Польский министр Томаш предостерег от политического давления в деле о СП

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк предостерегает от политического давления в деле украинца, подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках".
Подозреваемый в совершении теракта Владимир Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. В среду Окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Самые запоминающиеся заявления о диверсии на "Северных потоках"
26 сентября, 08:19
"Я считаю, что здесь нет повода для каких-то поспешных действий. Суд должен внимательно изучить документы, которые представит немецкая сторона, и принимать решение безо всякой политической составляющей, не действуя в условиях политического давления или давления со стороны СМИ... Польский суд должен иметь абсолютную уверенность в принятии решения ", - заявил Семоняк в эфире 3-го канала Польского телевидения.
При этом министр отметил, что его удивляет, что это дело "так широко" освещается в немецкой прессе.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Посол рассказал о запросах России о правовой помощи по "Северным потокам"
26 сентября, 00:47
 
В миреРоссияПольшаСШАТомаш СемонякСеймур ХершДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАООНСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала