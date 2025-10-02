Польский министр предостерег от давления в деле о "Северных потоках"

ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк предостерегает от политического давления в деле украинца, подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках".

При этом министр отметил, что его удивляет, что это дело "так широко" освещается в немецкой прессе.