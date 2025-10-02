Рейтинг@Mail.ru
15:53 02.10.2025
Минфин США предупредил о риске удара по ВВП из-за шатдауна
Минфин США предупредил о риске удара по ВВП из-за шатдауна
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что продолжающийся "шатдаун" правительства может негативно отразиться на экономическом росте страны. РИА Новости, 02.10.2025
Минфин США предупредил о риске удара по ВВП из-за шатдауна

Глава Минфина США Бессент: шатдаун может негативно отразиться на экономике

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что продолжающийся "шатдаун" правительства может негативно отразиться на экономическом росте страны.
"Это не способ вести дискуссию - останавливать работу правительства и снижать ВВП. Мы можем увидеть удар по экономическому росту страны и по рабочим США", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.
При этом, по словам Бессента, такая ситуация складывается на фоне роста, который экономика США демонстрировала в последние два квартала после слабого начала года.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
Шатдаун обходится США в 400 миллионов долларов в день
Вчера, 00:39
 
