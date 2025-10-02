Рейтинг@Mail.ru
Технические службы МИД выясняют причины, по которым недоступен сайт - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/mid-2046060113.html
Технические службы МИД выясняют причины, по которым недоступен сайт
Технические службы МИД выясняют причины, по которым недоступен сайт - РИА Новости, 02.10.2025
Технические службы МИД выясняют причины, по которым недоступен сайт
Технические службы выясняют причины, по которым недоступен сайт министерства инстранных дел России, сообщили РИА Новости с МИД РФ. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T23:38:00+03:00
2025-10-02T23:38:00+03:00
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3d80d8123094a9a5f9429fa3a47041be.jpg
https://ria.ru/20251002/mvd-2045898716.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_b05fb35be1e9126532becc5e93f15910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Технические службы МИД выясняют причины, по которым недоступен сайт

Технические службы МИД выясняют причины, по которым недоступен сайт ведомства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА новости. Технические службы выясняют причины, по которым недоступен сайт министерства инстранных дел России, сообщили РИА Новости с МИД РФ.
В четверг вечером сайт министерства перестал открываться. На белом фоне появляется надпись: "Страница недоступна".
Как пояснили агентству в министерстве, "технические службы выясняют причину" произошедшего.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
МВД рассказало, какие данные не стоит хранить в телефоне
Вчера, 15:58
 
РоссияМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала