Технические службы МИД выясняют причины, по которым недоступен сайт
Технические службы МИД выясняют причины, по которым недоступен сайт - РИА Новости, 02.10.2025
Технические службы МИД выясняют причины, по которым недоступен сайт
Технические службы выясняют причины, по которым недоступен сайт министерства инстранных дел России, сообщили РИА Новости с МИД РФ. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T23:38:00+03:00
2025-10-02T23:38:00+03:00
2025-10-02T23:38:00+03:00
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
москва
россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Технические службы МИД выясняют причины, по которым недоступен сайт
Технические службы МИД выясняют причины, по которым недоступен сайт ведомства