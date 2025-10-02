https://ria.ru/20251002/mid-2045850458.html
МИД: во Франции мишенью закона об иноагентах станут симпатизирующие России
МИД: во Франции мишенью закона об иноагентах станут симпатизирующие России - РИА Новости, 02.10.2025
МИД: во Франции мишенью закона об иноагентах станут симпатизирующие России
Нет сомнений, что приоритетной мишенью для нового французского закона об иностранных агентах станут симпатизирующие России граждане Франции и те, кто... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:14:00+03:00
2025-10-02T14:14:00+03:00
2025-10-02T14:35:00+03:00
мария захарова
франция
россия
париж
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20250927/rossiya-2044786089.html
https://ria.ru/20250912/zapad-2041376903.html
франция
россия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, франция, россия, париж, в мире
Мария Захарова, Франция, Россия, Париж, В мире
МИД: во Франции мишенью закона об иноагентах станут симпатизирующие России
Захарова: во Франции мишенью закона об иноагентах станут симпатизирующие России
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Нет сомнений, что приоритетной мишенью для нового французского закона об иностранных агентах станут симпатизирующие России граждане Франции и те, кто сомневается в курсе официального Парижа, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Нет у нас сомнений относительно того, что приоритетной мишенью для нового законодательства станет наша страна, симпатизирующие России
граждане Франции
и те здравомыслящие политики и неправительственные организации, которые в пику мейнстриму задаются вопросом о правильности выбранного французским руководством антироссийского курса", — сказала Захарова
на брифинге в четверг.
Она напомнила, что с 1 октября во Франции появится публичный цифровой реестр, в котором в обязательном порядке должны будут размещаться сведения о французских гражданах, французских юридических лицах, занимающихся продвижением интересов иностранного государства. А уже с января следующего года, добавила Захарова, фигуранты реестра должны будут ежеквартально отчитываться о своей деятельности, заполнять специальные анкеты и акты. Инструмент, отметила Захарова, был разработан в соответствии с принятым в июле прошлого года законом о предотвращении иностранного вмешательства, и, как декларируют во Франции, "нацелен на профилактику оказания внешнего воздействия на общественное мнение в стране".
Французские СМИ в июле 2024 года сообщали, что комитет по конституционным актам и законодательству Национального собрания Франции одобрил законопроект о предотвращении иностранного вмешательства во Франции.