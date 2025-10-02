МИД: во Франции мишенью закона об иноагентах станут симпатизирующие России

Она напомнила, что с 1 октября во Франции появится публичный цифровой реестр, в котором в обязательном порядке должны будут размещаться сведения о французских гражданах, французских юридических лицах, занимающихся продвижением интересов иностранного государства. А уже с января следующего года, добавила Захарова, фигуранты реестра должны будут ежеквартально отчитываться о своей деятельности, заполнять специальные анкеты и акты. Инструмент, отметила Захарова, был разработан в соответствии с принятым в июле прошлого года законом о предотвращении иностранного вмешательства, и, как декларируют во Франции, "нацелен на профилактику оказания внешнего воздействия на общественное мнение в стране".