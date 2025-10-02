Рейтинг@Mail.ru
МИД: во Франции мишенью закона об иноагентах станут симпатизирующие России
14:14 02.10.2025 (обновлено: 14:35 02.10.2025)
МИД: во Франции мишенью закона об иноагентах станут симпатизирующие России
МИД: во Франции мишенью закона об иноагентах станут симпатизирующие России
РИА Новости
мария захарова, франция, россия, париж, в мире
Мария Захарова, Франция, Россия, Париж, В мире
МИД: во Франции мишенью закона об иноагентах станут симпатизирующие России

Захарова: во Франции мишенью закона об иноагентах станут симпатизирующие России

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Нет сомнений, что приоритетной мишенью для нового французского закона об иностранных агентах станут симпатизирующие России граждане Франции и те, кто сомневается в курсе официального Парижа, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Нет у нас сомнений относительно того, что приоритетной мишенью для нового законодательства станет наша страна, симпатизирующие России граждане Франции и те здравомыслящие политики и неправительственные организации, которые в пику мейнстриму задаются вопросом о правильности выбранного французским руководством антироссийского курса", — сказала Захарова на брифинге в четверг.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
"Они способны". Во Франции раскрыли, что готовит ЕС против России
27 сентября, 15:11
Она напомнила, что с 1 октября во Франции появится публичный цифровой реестр, в котором в обязательном порядке должны будут размещаться сведения о французских гражданах, французских юридических лицах, занимающихся продвижением интересов иностранного государства. А уже с января следующего года, добавила Захарова, фигуранты реестра должны будут ежеквартально отчитываться о своей деятельности, заполнять специальные анкеты и акты. Инструмент, отметила Захарова, был разработан в соответствии с принятым в июле прошлого года законом о предотвращении иностранного вмешательства, и, как декларируют во Франции, "нацелен на профилактику оказания внешнего воздействия на общественное мнение в стране".
Французские СМИ в июле 2024 года сообщали, что комитет по конституционным актам и законодательству Национального собрания Франции одобрил законопроект о предотвращении иностранного вмешательства во Франции.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
"Они готовы". Во Франции раскрыли, что Запад хочет устроить против России
12 сентября, 10:04
 
Мария ЗахароваФранцияРоссияПарижВ мире
 
 
