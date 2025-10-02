https://ria.ru/20251002/mid-2045840283.html
МИД рассказал о случаях смерти россиян в итальянских тюрьмах
МИД рассказал о случаях смерти россиян в итальянских тюрьмах
МИД рассказал о случаях смерти россиян в итальянских тюрьмах
Условия содержания заключенных в итальянских тюрьмах вызывают серьезные опасения, фиксируются смертельные случаи с гражданами России, следует из доклада МИД... РИА Новости, 02.10.2025
МИД рассказал о случаях смерти россиян в итальянских тюрьмах
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Условия содержания заключенных в итальянских тюрьмах вызывают серьезные опасения, фиксируются смертельные случаи с гражданами России, следует из доклада МИД России "О действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники".
"Серьезные опасения вызывают условия существования заключенных в итальянских тюрьмах, которые нередко представляют угрозу их здоровью и жизни... Фиксируются смертельные случаи с российскими гражданами в итальянских тюрьмах", - сказано в докладе, опубликованном на сайте
министерства.
МИД напомнило, что в декабре 2024 года "Обсерватория по правам человека" опубликовала сведения о пытках и нечеловеческом обращении с заключенными в тюрьме города Трапани, в которых подозреваются более десятка сотрудников пенитенциарного учреждения. По состоянию на 31 декабря 2024 года, в тюрьмах содержалось 60637 человек при вместимости в 51347 человек, подчеркнуло министерство.
В МИД также добавили, что в 2020 году в итальянской тюрьме покончил с собой гражданин России
, в 2023 году в еще одной тюрьме Италии
от остановки сердца умер другой россиянин, объявивший голодовку в связи с неисполнением его просьбы о переводе в Российскую Федерацию для продолжения отбывания наказания.