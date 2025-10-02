МИД рассказал о случаях смерти россиян в итальянских тюрьмах

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Условия содержания заключенных в итальянских тюрьмах вызывают серьезные опасения, фиксируются смертельные случаи с гражданами России, следует из доклада МИД России "О действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники".

МИД напомнило, что в декабре 2024 года "Обсерватория по правам человека" опубликовала сведения о пытках и нечеловеческом обращении с заключенными в тюрьме города Трапани, в которых подозреваются более десятка сотрудников пенитенциарного учреждения. По состоянию на 31 декабря 2024 года, в тюрьмах содержалось 60637 человек при вместимости в 51347 человек, подчеркнуло министерство.