МИД рассказал о случаях смерти россиян в итальянских тюрьмах
13:54 02.10.2025 (обновлено: 16:41 02.10.2025)
МИД рассказал о случаях смерти россиян в итальянских тюрьмах
МИД рассказал о случаях смерти россиян в итальянских тюрьмах - РИА Новости, 02.10.2025
МИД рассказал о случаях смерти россиян в итальянских тюрьмах
Условия содержания заключенных в итальянских тюрьмах вызывают серьезные опасения, фиксируются смертельные случаи с гражданами России, следует из доклада МИД... РИА Новости, 02.10.2025
в мире, россия, германия, италия
В мире, Россия, Германия, Италия
МИД рассказал о случаях смерти россиян в итальянских тюрьмах

МИД опубликовал доклад о смертельных случаях с россиянами в итальянских тюрьмах

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Условия содержания заключенных в итальянских тюрьмах вызывают серьезные опасения, фиксируются смертельные случаи с гражданами России, следует из доклада МИД России "О действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники".
"Серьезные опасения вызывают условия существования заключенных в итальянских тюрьмах, которые нередко представляют угрозу их здоровью и жизни... Фиксируются смертельные случаи с российскими гражданами в итальянских тюрьмах", - сказано в докладе, опубликованном на сайте министерства.
