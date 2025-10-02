https://ria.ru/20251002/mid-2045839640.html
В ФРГ усилили давление на сотрудников российских СМИ, заявили в МИД
В ФРГ усилили давление на сотрудников российских СМИ, заявили в МИД - РИА Новости, 02.10.2025
В ФРГ усилили давление на сотрудников российских СМИ, заявили в МИД
Москва отмечает в ФРГ тревожный тренд на усиление давления на официально аккредитованных сотрудников российских государственных СМИ, сообщили в МИД России.
2025-10-02T13:49:00+03:00
2025-10-02T13:49:00+03:00
2025-10-02T13:49:00+03:00
в мире
германия
россия
москва
евросоюз
германия
россия
москва
В ФРГ усилили давление на сотрудников российских СМИ, заявили в МИД
В МИД отметили в ФРГ тренд на давление на сотрудников российских медиаагентств
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москва отмечает в ФРГ тревожный тренд на усиление давления на официально аккредитованных сотрудников российских государственных СМИ, сообщили в МИД России.
"В последнее время в ФРГ
наметился тревожный тренд на последовательное усиление давления на сотрудников российских государственных СМИ, официально аккредитованных в качестве иностранных корреспондентов", - говорится в докладе, опубликованном на сайте МИД России.
Там добавили, что их подозревали в осуществлении "злонамеренной деятельности" с целью ослабления и дестабилизации ситуации в ФРГ и ЕС
в целом, целенаправленном распространении "дезинформации и прокремлевской пропаганды", попытках расколоть и посеять раздор в германском обществе.
"Продолжается ухудшение условий для их безопасной жизни и работы: деградация правового статуса, вызванная действиями местных властей (отказ в продлении ВНЖ и пр.), "заморозка" финансовых средств, отказы в открытии счетов и банковском обслуживании, предоставлении интервью и комментариев, невозможность получения въездных виз для новых коллег, перманентная агрессивная диффамация в публичном пространстве с целью создания ореола "токсичности", - отметили в дипведомстве.