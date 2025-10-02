Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ усилили давление на сотрудников российских СМИ, заявили в МИД - РИА Новости, 02.10.2025
13:49 02.10.2025
В ФРГ усилили давление на сотрудников российских СМИ, заявили в МИД
В ФРГ усилили давление на сотрудников российских СМИ, заявили в МИД
В ФРГ усилили давление на сотрудников российских СМИ, заявили в МИД
Москва отмечает в ФРГ тревожный тренд на усиление давления на официально аккредитованных сотрудников российских государственных СМИ, сообщили в МИД России. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:49:00+03:00
2025-10-02T13:49:00+03:00
в мире
германия
россия
москва
евросоюз
германия
россия
москва
в мире, германия, россия, москва, евросоюз
В мире, Германия, Россия, Москва, Евросоюз
В ФРГ усилили давление на сотрудников российских СМИ, заявили в МИД

В МИД отметили в ФРГ тренд на давление на сотрудников российских медиаагентств

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москва отмечает в ФРГ тревожный тренд на усиление давления на официально аккредитованных сотрудников российских государственных СМИ, сообщили в МИД России.
"В последнее время в ФРГ наметился тревожный тренд на последовательное усиление давления на сотрудников российских государственных СМИ, официально аккредитованных в качестве иностранных корреспондентов", - говорится в докладе, опубликованном на сайте МИД России.
Там добавили, что их подозревали в осуществлении "злонамеренной деятельности" с целью ослабления и дестабилизации ситуации в ФРГ и ЕС в целом, целенаправленном распространении "дезинформации и прокремлевской пропаганды", попытках расколоть и посеять раздор в германском обществе.
"Продолжается ухудшение условий для их безопасной жизни и работы: деградация правового статуса, вызванная действиями местных властей (отказ в продлении ВНЖ и пр.), "заморозка" финансовых средств, отказы в открытии счетов и банковском обслуживании, предоставлении интервью и комментариев, невозможность получения въездных виз для новых коллег, перманентная агрессивная диффамация в публичном пространстве с целью создания ореола "токсичности", - отметили в дипведомстве.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В ФРГ потребовали обсудить использование российских активов, пишут СМИ
14 сентября, 18:36
 
В миреГерманияРоссияМоскваЕвросоюз
 
 
