В ФРГ усилили давление на сотрудников российских СМИ, заявили в МИД

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москва отмечает в ФРГ тревожный тренд на усиление давления на официально аккредитованных сотрудников российских государственных СМИ, сообщили в МИД России.

"Продолжается ухудшение условий для их безопасной жизни и работы: деградация правового статуса, вызванная действиями местных властей (отказ в продлении ВНЖ и пр.), "заморозка" финансовых средств, отказы в открытии счетов и банковском обслуживании, предоставлении интервью и комментариев, невозможность получения въездных виз для новых коллег, перманентная агрессивная диффамация в публичном пространстве с целью создания ореола "токсичности", - отметили в дипведомстве.