Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана вступил в силу - РИА Новости, 02.10.2025
10:00 02.10.2025 (обновлено: 10:45 02.10.2025)
Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана вступил в силу
Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана вступил в силу
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном вступил в силу, сообщили в МИД России.
россия
иран
москва
владимир путин
масуд пезешкиан
в мире
Флаги России и Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном вступил в силу, сообщили в МИД России.
"Договор отражает стратегический выбор высшего политического руководства России и Ирана в пользу дальнейшего всестороннего укрепления дружественных, добрососедских отношений, что отвечает коренным интересам народов двух государств", — говорится в релизе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине. 1 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Пезешкиан рассказал о значении договора о партнерстве России и Ирана
1 сентября, 17:30

Соглашение подписали 17 января во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.

Министерство добавило, что это событие знаменует важную веху в истории отношений стран, достигших нового уровня стратегического партнерства.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Иран передал России 34 километра земли под строительство железной дороги
27 сентября, 16:08

Основные положения документа

  • Стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
  • Москва и Тегеран договорились поддерживать торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействовать в проведении совместных военных учений.
  • Если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощи агрессору.
  • Россия и Иран не допускают использования своей территории для поддержки сепаратистских движений, угрожающих территориальной целостности.
  • Страны намерены противостоять санкциям, считают их введение противоправным. Они воздержатся от присоединения к ограничениям третьих стран друг против друга, гарантируют неприменение односторонних мер.
  • Москва и Тегеран договорились содействовать сотрудничеству СМИ для противодействия дезинформации и негативной пропаганде.
  • Государства будут оказывать помощь в предотвращении стихийных бедствий и техногенных катастроф, взаимодействовать для создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры.
  • Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, стороны договариваются о подходах к цене.
  • Москва и Тегеран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома, включая строительство объектов ядерной энергетики.
  • Стороны будут сотрудничать в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами.
  • Договор заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пять лет.

Соглашение заменило Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный в 2001 году.

Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Ирана
31 августа, 15:26
 
