Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана вступил в силу

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном вступил в силу, сообщили в МИД России.
"Договор отражает стратегический выбор высшего политического руководства России и Ирана в пользу дальнейшего всестороннего укрепления дружественных, добрососедских отношений, что отвечает коренным интересам народов двух государств", — говорится в релизе.
Соглашение подписали 17 января во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.
Министерство добавило, что это событие знаменует важную веху в истории отношений стран, достигших нового уровня стратегического партнерства.
Основные положения документа
- Стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
- Москва и Тегеран договорились поддерживать торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействовать в проведении совместных военных учений.
- Если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощи агрессору.
- Россия и Иран не допускают использования своей территории для поддержки сепаратистских движений, угрожающих территориальной целостности.
- Страны намерены противостоять санкциям, считают их введение противоправным. Они воздержатся от присоединения к ограничениям третьих стран друг против друга, гарантируют неприменение односторонних мер.
- Москва и Тегеран договорились содействовать сотрудничеству СМИ для противодействия дезинформации и негативной пропаганде.
- Государства будут оказывать помощь в предотвращении стихийных бедствий и техногенных катастроф, взаимодействовать для создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры.
- Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, стороны договариваются о подходах к цене.
- Москва и Тегеран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома, включая строительство объектов ядерной энергетики.
- Стороны будут сотрудничать в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами.
- Договор заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пять лет.
Соглашение заменило Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный в 2001 году.
