Польские медики готовятся к потенциальной войне

ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Польские медики отрабатывают действия в самых неблагоприятных ситуациях, в том числе в условиях войны, крупных кризисов и катастроф, сообщил радио Польские медики отрабатывают действия в самых неблагоприятных ситуациях, в том числе в условиях войны, крупных кризисов и катастроф, сообщил радио ZET начальник Люблинского военного госпиталя и командующий Люблинско-Подкарпатским военно-медицинским округом полковник Александр Михальский.

По его словам, в Люблине создаётся Лаборатория медицины катастроф, где в полевых условиях медики из других больниц будут учиться оказывать помощь раненым на поле боя. Пока обучение будет проводиться с использованием манекенов. "Однако мы хотим познакомить врачей, медсестёр и фельдшеров со спецификой боевой работы и тактической медицины", — рассказал Михальский.

Всё будет происходить в подвале госпиталя, где будут воссозданы типичные условия военного времени. "Помещения не будут стерильными. Будет много пыли, грязи, специальное освещение и звуки. Прямо как на поле боя", — рассказал полковник Богуслав Пёнтек, заместитель командира Люблинского военного госпиталя. "Мы хотим, чтобы наши сотрудники знали, как помогать солдатам в таких условиях. Одна комната будет предназначена для оказания первой помощи, другая — для сортировки раненых", — добавил полковник.

Как подчеркивают представители Люблинского военного госпиталя, такая подготовка необходима, особенно для медиков гражданских больниц, поскольку многие из них больше не могут оперировать так называемым традиционным способом. "Многие не могут оперировать открытые раны. Сейчас большинство операций проводится малоинвазивно, например, с использованием роботов. Специалистов, способных лечить множественные поражения органов, становится всё меньше", — пояснил Пёнтек.