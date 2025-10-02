Рейтинг@Mail.ru
Польские медики готовятся к потенциальной войне - РИА Новости, 02.10.2025
14:18 02.10.2025
Польские медики готовятся к потенциальной войне
люблин, в мире
Люблин, В мире
© Depositphotos.com / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Depositphotos.com / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Польские медики отрабатывают действия в самых неблагоприятных ситуациях, в том числе в условиях войны, крупных кризисов и катастроф, сообщил радио ZET начальник Люблинского военного госпиталя и командующий Люблинско-Подкарпатским военно-медицинским округом полковник Александр Михальский.
По его словам, в Люблине создаётся Лаборатория медицины катастроф, где в полевых условиях медики из других больниц будут учиться оказывать помощь раненым на поле боя. Пока обучение будет проводиться с использованием манекенов. "Однако мы хотим познакомить врачей, медсестёр и фельдшеров со спецификой боевой работы и тактической медицины", — рассказал Михальский.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Польше выступили с призывом из-за России
25 сентября, 13:50
Всё будет происходить в подвале госпиталя, где будут воссозданы типичные условия военного времени. "Помещения не будут стерильными. Будет много пыли, грязи, специальное освещение и звуки. Прямо как на поле боя", — рассказал полковник Богуслав Пёнтек, заместитель командира Люблинского военного госпиталя. "Мы хотим, чтобы наши сотрудники знали, как помогать солдатам в таких условиях. Одна комната будет предназначена для оказания первой помощи, другая — для сортировки раненых", — добавил полковник.
Как подчеркивают представители Люблинского военного госпиталя, такая подготовка необходима, особенно для медиков гражданских больниц, поскольку многие из них больше не могут оперировать так называемым традиционным способом. "Многие не могут оперировать открытые раны. Сейчас большинство операций проводится малоинвазивно, например, с использованием роботов. Специалистов, способных лечить множественные поражения органов, становится всё меньше", — пояснил Пёнтек.
По словам Михальского, каждая больница должна быть готова к потенциальной угрозе. "Когда разразится война, значение нашего региона возрастёт, поэтому гражданские больницы также должны быть полезны вооружённым силам", — заявил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В МИД прокомментировали обвинения Польши в адрес России
24 сентября, 03:08
 
Люблин
 
 
