15:02 02.10.2025 (обновлено: 16:03 02.10.2025)
Число пользователей MAX превысило 40 миллионов
технологии
сергей безруков
дмитрий певцов
анна семенович
telegram
одноклассники
google
общество
технологии, сергей безруков, дмитрий певцов, анна семенович, telegram, одноклассники, google, общество, мессенджер max
Технологии, Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Анна Семенович, Telegram, Одноклассники, Google, Общество, Мессенджер Max
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Число пользователей MAX превысило 40 миллионов, сообщили в пресс-службе платформы.
"В MАХ зарегистрировались более 40 миллионов пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 миллионов звонков и отправили более двух миллиардов сообщений", — сказали в компании.

Кроме того, к тестированию каналов в национальном мессенджере присоединилось более 8000 авторов из "ВКонтакте", "Дзен", Telegram и "Одноклассников".
Среди новых блогеров — актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, психолог и автор книг Татьяна Мужицкая, актрисы Ольга Дроздова и Зоя Бербер, продюсер Иосиф Пригожин и другие.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе МAX будет "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max
Новая российская платформа MAX от VK: обзор, сравнение, функции
17 июля, 20:39
 
Заголовок открываемого материала