00:09 02.10.2025 (обновлено: 00:25 02.10.2025)
Илон Маск установил исторический рекорд по размеру состояния
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети X, компаний SpaceX, xAI и Tesla Илон Маск стал первым человеком на планете, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов, сообщает Forbes.
"Илон Маск в среду переступил через еще один значимый рубеж, став первым человеком с состоянием в половину триллиона долларов. По состоянию на 15.30 по восточному времени (22.30 мск - ред.) состояние самого богатого человека на Земле составляет 500 миллиардов долларов", - говорится в публикации издания.
Впервые Маск стал самым богатым человеком по оценке Forbes в сентябре 2021 года. Он несколько раз уступал место другим миллиардерам, но затем вновь возвращал себе это звание.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Маск предположил, что будет жить и умрет на Марсе
