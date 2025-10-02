https://ria.ru/20251002/mask-2045746074.html
Илон Маск установил исторический рекорд по размеру состояния
Илон Маск установил исторический рекорд по размеру состояния - РИА Новости, 02.10.2025
Илон Маск установил исторический рекорд по размеру состояния
Американский предприниматель, владелец соцсети X, компаний SpaceX, xAI и Tesla Илон Маск стал первым человеком на планете, чье состояние достигло 500 миллиардов РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T00:09:00+03:00
2025-10-02T00:09:00+03:00
2025-10-02T00:25:00+03:00
в мире
земля
илон маск
spacex
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_0:46:2944:1702_1920x0_80_0_0_21a8cfbab1d88e5f422a62d3c331d38a.jpg
https://ria.ru/20251001/mask-2045612942.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b6a123cba4ee14b5c3b95648719e9e88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, земля, илон маск, spacex, tesla motors
В мире, Земля, Илон Маск, SpaceX, Tesla motors
Илон Маск установил исторический рекорд по размеру состояния
Маск стал первым человеком с состоянием в 500 миллиардов долларов