Три человека погибли при беспорядках в Марокко
17:17 02.10.2025 (обновлено: 18:24 02.10.2025)
Три человека погибли при беспорядках в Марокко
Три человека погибли, более 350 пострадали в ходе беспорядков и актов насилия в Марокко, сообщило министерство внутренних дел королевства.
2025-10-02T17:17:00+03:00
2025-10-02T18:24:00+03:00
в мире
марокко
агадир
рабат
марокко
агадир
рабат
Новости
в мире, марокко, агадир, рабат
В мире, Марокко, Агадир, Рабат
Три человека погибли при беспорядках в Марокко

В Марокко в ходе протестов погибли три человека, более 350 пострадали

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyБеспорядки во время протеста молодежи в Сале, Марокко
Беспорядки во время протеста молодежи в Сале, Марокко - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Беспорядки во время протеста молодежи в Сале, Марокко
КАИР, 2 окт - РИА Новости. Три человека погибли, более 350 пострадали в ходе беспорядков и актов насилия в Марокко, сообщило министерство внутренних дел королевства.
В заявлении МВД, которое приводит марокканская газета Hespress, отмечается, что протестные акции, начавшиеся в конце прошлой недели, переросли в беспорядки и акты насилия. Отмечается, что демонстранты применили холодное оружие, камни, газовые баллоны и стали поджигать покрышки.
"Группа лиц пыталась захватить боеприпасы, снаряжение и табельное оружие, что вынудило королевскую жандармерию применить самооборону, в результате чего погибли три человека", - заявило министерство, подчеркнув, что инцидент произошел в окрестностях города Агадир.
Ведомство добавило, что в ходе столкновений на территории королевства пострадали 354 человека, включая 326 сотрудников правоохранительных органов.
Молодежные протесты начались в Марокко 27 сентября и охватили крупнейшие города королевства, включая его столицу Рабат, а также Касабланку, Марракеш и Агадир. Участники демонстраций требуют от властей реформ в сферах образования и здравоохранения и борьбы с коррупцией. По информации СМИ, протесты были организованы местным молодежным движением GenZ 212. Марокканские власти заявили, что понимают социальные требования и готовы позитивно реагировать на них посредством диалога и обсуждений.
В российском посольстве в Марокко заявили РИА Новости, что обращений от находящихся в королевстве граждан России пока не поступало. Дипмиссия рекомендовала россиянам избегать массовых скоплений людей в связи с протестами в стране.
