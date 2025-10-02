Беспорядки во время протеста молодежи в Сале, Марокко

Беспорядки во время протеста молодежи в Сале, Марокко

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy Беспорядки во время протеста молодежи в Сале, Марокко

Три человека погибли при беспорядках в Марокко

КАИР, 2 окт - РИА Новости. Три человека погибли, более 350 пострадали в ходе беспорядков и актов насилия в Марокко, сообщило министерство внутренних дел королевства.

В заявлении МВД, которое приводит марокканская газета Hespress, отмечается, что протестные акции, начавшиеся в конце прошлой недели, переросли в беспорядки и акты насилия. Отмечается, что демонстранты применили холодное оружие, камни, газовые баллоны и стали поджигать покрышки.

"Группа лиц пыталась захватить боеприпасы, снаряжение и табельное оружие, что вынудило королевскую жандармерию применить самооборону, в результате чего погибли три человека", - заявило министерство, подчеркнув, что инцидент произошел в окрестностях города Агадир

Ведомство добавило, что в ходе столкновений на территории королевства пострадали 354 человека, включая 326 сотрудников правоохранительных органов.

Молодежные протесты начались в Марокко 27 сентября и охватили крупнейшие города королевства, включая его столицу Рабат , а также Касабланку Марракеш и Агадир. Участники демонстраций требуют от властей реформ в сферах образования и здравоохранения и борьбы с коррупцией. По информации СМИ, протесты были организованы местным молодежным движением GenZ 212. Марокканские власти заявили, что понимают социальные требования и готовы позитивно реагировать на них посредством диалога и обсуждений.