Посольство в Марокко рекомендовало россиянам избегать скоплений людей
15:55 02.10.2025 (обновлено: 18:25 02.10.2025)
Посольство в Марокко рекомендовало россиянам избегать скоплений людей
Посольство в Марокко рекомендовало россиянам избегать скоплений людей
Посольство России в Марокко рекомендует россиянам избегать массовых скоплений людей в связи с протестами в стране, сообщили РИА Новости в российском... РИА Новости, 02.10.2025
в мире
марокко
россия
рабат
марокко
россия
рабат
в мире, марокко, россия, рабат
В мире, Марокко, Россия, Рабат
Посольство в Марокко рекомендовало россиянам избегать скоплений людей

Посольство России в Марокко призвало граждан избегать массовых скоплений людей

Беспорядки во время протеста молодежи в Сале, Марокко
Беспорядки во время протеста молодежи в Сале, Марокко
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Беспорядки во время протеста молодежи в Сале, Марокко
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Посольство России в Марокко рекомендует россиянам избегать массовых скоплений людей в связи с протестами в стране, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
"Рекомендуем российским гражданам избегать места массового скопления людей", - говорится в сообщении посольства.
Молодежные протесты начались в Марокко 27 сентября и охватили крупнейшие города королевства, включая его столицу Рабат, а также Касабланку, Марракеш и Агадир. Участники демонстраций требуют от властей реформ в сферах образования и здравоохранения и борьбы с коррупцией. По информации СМИ, протесты были организованы местным молодежным движением GenZ 212. Марокканские власти заявили, что понимают социальные требования и готовы позитивно реагировать на них посредством диалога и обсуждений.
Задержание участника протестов в Сале, Марокко - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Посольство в Марокко не получало обращений от россиян из-за протестов
