14:01 02.10.2025 (обновлено: 18:27 02.10.2025)
Посольство в Марокко не получало обращений от россиян из-за протестов
Посольство в Марокко не получало обращений от россиян из-за протестов
Обращений от находящихся в Марокко российских граждан в связи с продолжающимися в последние несколько дней протестами в королевстве пока не поступало, заявили... РИА Новости, 02.10.2025
Посольство в Марокко не получало обращений от россиян из-за протестов

Задержание участника протестов в Сале, Марокко
Задержание участника протестов в Сале, Марокко
КАИР, 2 окт - РИА Новости. Обращений от находящихся в Марокко российских граждан в связи с продолжающимися в последние несколько дней протестами в королевстве пока не поступало, заявили РИА Новости в посольстве России в Рабате.
"Демонстрации пока продолжаются в ряде городов. Власти принимают комплексные меры по стабилизации ситуации. Обращений от российских граждан пока не поступало", - сообщили в российской дипмиссии.
Молодежные протесты начались в Марокко 27 сентября и охватили крупнейшие города королевства, включая его столицу Рабат, а также Касабланку, Марракеш и Агадир. Участники демонстраций требуют от властей реформ в сферах образования и здравоохранения и борьбы с коррупцией. По информации СМИ, протесты были организованы местным молодежным движением GenZ 212. Марокканские власти заявили, что понимают социальные требования и готовы позитивно реагировать на них посредством диалога и обсуждений.
Власти Марокко ведут расследование в отношении более чем 190 демонстрантов
