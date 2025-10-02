Посольство в Марокко не получало обращений от россиян из-за протестов

КАИР, 2 окт - РИА Новости. Обращений от находящихся в Марокко российских граждан в связи с продолжающимися в последние несколько дней протестами в королевстве пока не поступало, заявили РИА Новости в посольстве России в Рабате.
"Демонстрации пока продолжаются в ряде городов. Власти принимают комплексные меры по стабилизации ситуации. Обращений от российских граждан пока не поступало", - сообщили в российской дипмиссии.
Молодежные протесты начались в Марокко 27 сентября и охватили крупнейшие города королевства, включая его столицу Рабат, а также Касабланку, Марракеш и Агадир. Участники демонстраций требуют от властей реформ в сферах образования и здравоохранения и борьбы с коррупцией. По информации СМИ, протесты были организованы местным молодежным движением GenZ 212. Марокканские власти заявили, что понимают социальные требования и готовы позитивно реагировать на них посредством диалога и обсуждений.