Власти Марокко ведут расследование в отношении более чем 190 демонстрантов - РИА Новости, 02.10.2025
08:56 02.10.2025
Власти Марокко ведут расследование в отношении более чем 190 демонстрантов
Власти Марокко ведут расследование в отношении более чем 190 демонстрантов - РИА Новости, 02.10.2025
Власти Марокко ведут расследование в отношении более чем 190 демонстрантов
Власти Марокко ведут расследование в отношении более чем 190 демонстрантов по подозрению в актах насилия, вандализма и мародерства, передает агентство Maghreb... РИА Новости, 02.10.2025
марокко
касабланка
рабат
в мире
марокко
касабланка
рабат
Новости
марокко, касабланка, рабат, в мире
Марокко, Касабланка, Рабат, В мире
Власти Марокко ведут расследование в отношении более чем 190 демонстрантов

Марокко ведет расследование в отношении около 193 активистов по делу о насилии

Марокко
Марокко - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Марокко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Власти Марокко ведут расследование в отношении более чем 190 демонстрантов по подозрению в актах насилия, вандализма и мародерства, передает агентство Maghreb Arabe Presse со ссылкой на главу отдела по контролю за исполнением наказаний и приговоров при офисе генпрокурора Закарию Лааруси.
Ранее МВД Марокко сообщило, что в ходе молодежных протестов в ряде городов страны были задержаны более 400 их участников, а в ходе стычек пострадали 263 сотрудника местных органов безопасности.
"В отношении около 193 подозреваемых ведется расследование в связи с недавними актами насилия, порчи имущества и подстрекательства, которые произошли в нескольких городах по всему королевству", - говорится в публикации.
По данным Лааруси, мероприятия в отношении большинства подозреваемых ведутся без их заключения под стражу. Лааруси также отметил, что среди возможных правонарушителей были и несовершеннолетние граждане.
Молодежные протесты начались в Марокко 27 сентября и охватили крупнейшие города королевства, включая его столицу Рабат, а также Касабланку, Марракеш и Агадир. Участники демонстраций требуют от властей реформ в сферах образования и здравоохранения и борьбы с коррупцией. По информации СМИ, протесты были организованы местным молодежным движением GenZ 212.
Марокканские власти заявили, что понимают социальные требования и готовы позитивно реагировать на них посредством диалога и обсуждений.
МароккоКасабланкаРабатВ мире
 
 
