Власти Марокко ведут расследование в отношении более чем 190 демонстрантов
марокко
касабланка
рабат
в мире
Власти Марокко ведут расследование в отношении более чем 190 демонстрантов
Марокко ведет расследование в отношении около 193 активистов по делу о насилии
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Власти Марокко ведут расследование в отношении более чем 190 демонстрантов по подозрению в актах насилия, вандализма и мародерства, передает агентство Maghreb Arabe Presse
со ссылкой на главу отдела по контролю за исполнением наказаний и приговоров при офисе генпрокурора Закарию Лааруси.
Ранее МВД Марокко
сообщило, что в ходе молодежных протестов в ряде городов страны были задержаны более 400 их участников, а в ходе стычек пострадали 263 сотрудника местных органов безопасности.
"В отношении около 193 подозреваемых ведется расследование в связи с недавними актами насилия, порчи имущества и подстрекательства, которые произошли в нескольких городах по всему королевству", - говорится в публикации.
По данным Лааруси, мероприятия в отношении большинства подозреваемых ведутся без их заключения под стражу. Лааруси также отметил, что среди возможных правонарушителей были и несовершеннолетние граждане.
Молодежные протесты начались в Марокко 27 сентября и охватили крупнейшие города королевства, включая его столицу Рабат
, а также Касабланку
, Марракеш
и Агадир
. Участники демонстраций требуют от властей реформ в сферах образования и здравоохранения и борьбы с коррупцией. По информации СМИ, протесты были организованы местным молодежным движением GenZ 212.
Марокканские власти заявили, что понимают социальные требования и готовы позитивно реагировать на них посредством диалога и обсуждений.