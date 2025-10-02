Власти Марокко ведут расследование в отношении более чем 190 демонстрантов

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Власти Марокко ведут расследование в отношении более чем 190 демонстрантов по подозрению в актах насилия, вандализма и мародерства, передает агентство Власти Марокко ведут расследование в отношении более чем 190 демонстрантов по подозрению в актах насилия, вандализма и мародерства, передает агентство Maghreb Arabe Presse со ссылкой на главу отдела по контролю за исполнением наказаний и приговоров при офисе генпрокурора Закарию Лааруси.

Ранее МВД Марокко сообщило, что в ходе молодежных протестов в ряде городов страны были задержаны более 400 их участников, а в ходе стычек пострадали 263 сотрудника местных органов безопасности.

"В отношении около 193 подозреваемых ведется расследование в связи с недавними актами насилия, порчи имущества и подстрекательства, которые произошли в нескольких городах по всему королевству", - говорится в публикации.

По данным Лааруси, мероприятия в отношении большинства подозреваемых ведутся без их заключения под стражу. Лааруси также отметил, что среди возможных правонарушителей были и несовершеннолетние граждане.

Марракеш и Молодежные протесты начались в Марокко 27 сентября и охватили крупнейшие города королевства, включая его столицу Рабат , а также Касабланку Агадир . Участники демонстраций требуют от властей реформ в сферах образования и здравоохранения и борьбы с коррупцией. По информации СМИ, протесты были организованы местным молодежным движением GenZ 212.