Евразийская Неделя Маркетинга пройдет в Москве и Екатеринбурге

МОСКВА, 2 окт — пресс-служба Евразийской Недели Маркетинга. Евразийская Неделя Маркетинга состоится 26 ноября и 3 декабря, где спикеры из 12 Storeez, Metro, "Сима-ленда" и многих других крупных компаний расскажут об актуальных трендах, бренд-стратегии, о самых эффективных инструментах в маркетинге, а также поделятся своими лучшими кейсами.

Евразийская Неделя Маркетинга в 2025 году пройдет сразу в двух городах: 26 ноября в Москве — Digital. SMM. Perfomance Novotel Moscow city (Пресненская набережная, 2) и 3 декабря в Екатеринбурге — маркетинг, стратегия, реклама, Teatro Veneziano (Розы Люксембург, 4).

Спикерами форума в Москве станут ex-директор по маркетингу "Ебидоеби", коммерческий директор сети кофеен "Правда кофе" Вячеслав Филимонов, ex-директор по маркетингу "Купер", директор по маркетингу "Технопарк" Ольга Макарова, Head of Content and Community (International) 12 Storeez Алиса Юрченко, руководитель маркетинговых коммуникаций Metro Маргарита Макжанова, специалист по мониторингу и аналитике соцмедиа Flowwow Анна Ветер, директор по маркетинговым коммуникациям Vitamin.Tools (Yagla+LPgenerator) Егор Осипов и другие.

Спикерами форума в Екатеринбурге будут директор департамента маркетинга и рекламы компании "Сима-ленд" Мария Берсенева, директор по маркетингу сети пиццерий Italian Pizza и FMCG-компании "Эвертон", эксперт в области маркетинга в "Деловой России" Екатерина Пермикина, заместитель директора по маркетингу "Контур" Дарья Боброва, директор по маркетингу Bright Fit Юлия Горбунова, директор по маркетинговым коммуникациям Vitamin.Tools (Yagla+LPgenerator) Егор Осипов, директор медийного агентства AMG, член совета гильдии маркетологов Сергей Балакирев и другие ведущие специалисты отрасли.

Евразийская Неделя Маркетинга — это возможность не только получить полезные знания, но и расширить круг профессиональных контактов, обменяться опытом и найти новые решения для бизнеса.

Организаторы: Z&G.Branding, Z&G.Event.