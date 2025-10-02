Рейтинг@Mail.ru
Евразийская Неделя Маркетинга пройдет в Москве и Екатеринбурге - РИА Новости, 02.10.2025
12:29 02.10.2025
Евразийская Неделя Маркетинга пройдет в Москве и Екатеринбурге
Евразийская Неделя Маркетинга пройдет в Москве и Екатеринбурге - РИА Новости, 02.10.2025
Евразийская Неделя Маркетинга пройдет в Москве и Екатеринбурге
Евразийская Неделя Маркетинга состоится 26 ноября и 3 декабря, где спикеры из 12 Storeez, Metro, "Сима-ленда" и многих других крупных компаний расскажут об... РИА Новости, 02.10.2025
Пресс-релизы

Евразийская Неделя Маркетинга пройдет в Москве и Екатеринбурге

© iStock.com / Jirapong Manustrong
Обсуждение бизнес-плана
© iStock.com / Jirapong Manustrong
Обсуждение бизнес-плана. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — пресс-служба Евразийской Недели Маркетинга. Евразийская Неделя Маркетинга состоится 26 ноября и 3 декабря, где спикеры из 12 Storeez, Metro, "Сима-ленда" и многих других крупных компаний расскажут об актуальных трендах, бренд-стратегии, о самых эффективных инструментах в маркетинге, а также поделятся своими лучшими кейсами.
Евразийская Неделя Маркетинга в 2025 году пройдет сразу в двух городах: 26 ноября в Москве — Digital. SMM. Perfomance Novotel Moscow city (Пресненская набережная, 2) и 3 декабря в Екатеринбурге — маркетинг, стратегия, реклама, Teatro Veneziano (Розы Люксембург, 4).
Спикерами форума в Москве станут ex-директор по маркетингу "Ебидоеби", коммерческий директор сети кофеен "Правда кофе" Вячеслав Филимонов, ex-директор по маркетингу "Купер", директор по маркетингу "Технопарк" Ольга Макарова, Head of Content and Community (International) 12 Storeez Алиса Юрченко, руководитель маркетинговых коммуникаций Metro Маргарита Макжанова, специалист по мониторингу и аналитике соцмедиа Flowwow Анна Ветер, директор по маркетинговым коммуникациям Vitamin.Tools (Yagla+LPgenerator) Егор Осипов и другие.
Спикерами форума в Екатеринбурге будут директор департамента маркетинга и рекламы компании "Сима-ленд" Мария Берсенева, директор по маркетингу сети пиццерий Italian Pizza и FMCG-компании "Эвертон", эксперт в области маркетинга в "Деловой России" Екатерина Пермикина, заместитель директора по маркетингу "Контур" Дарья Боброва, директор по маркетингу Bright Fit Юлия Горбунова, директор по маркетинговым коммуникациям Vitamin.Tools (Yagla+LPgenerator) Егор Осипов, директор медийного агентства AMG, член совета гильдии маркетологов Сергей Балакирев и другие ведущие специалисты отрасли.
Евразийская Неделя Маркетинга — это возможность не только получить полезные знания, но и расширить круг профессиональных контактов, обменяться опытом и найти новые решения для бизнеса.
Организаторы: Z&G.Branding, Z&G.Event.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
