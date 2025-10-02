https://ria.ru/20251002/manchester-2045926630.html
Полиция Манчестера рассматривает атаку у синагоги как теракт
Полиция Манчестера рассматривает атаку у синагоги как теракт - РИА Новости, 02.10.2025
Полиция Манчестера рассматривает атаку у синагоги как теракт
Британская полиция рассматривает происшествие как акт терроризма, заявил помощник комиссара столичной службы полиции по борьбе с терроризмом Лоуренс Тейлор. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:23:00+03:00
2025-10-02T17:23:00+03:00
2025-10-02T18:35:00+03:00
манчестер
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045933663_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_93a053f9c8e92931aef5b4df1b144351.jpg
https://ria.ru/20251002/sinagoga-2045870461.html
манчестер
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045933663_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e8bba9d18e2406833fe11065dd36aa9.jpg
манчестер, в мире