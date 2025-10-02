https://ria.ru/20251002/manchester-2045926529.html
В Манчестере задержали двух человек после атаки у синагоги
В Манчестере задержали двух человек после атаки у синагоги
В Манчестере задержали двух человек после атаки у синагоги
2025-10-02 Британская полиция задержала двух человек в связи с атакой на синагогу в Манчестере и рассматривает происшествие как акт терроризма, заявил помощник комиссара
2025-10-02T17:23:00+03:00
2025-10-02T17:23:00+03:00
2025-10-02T17:35:00+03:00
ЛОНДОН, 2 окт - РИА Новости. Британская полиция задержала двух человек в связи с атакой на синагогу в Манчестере и рассматривает происшествие как акт терроризма, заявил помощник комиссара столичной службы полиции по борьбе с терроризмом Лоуренс Тейлор.
"Трое людей находятся в тяжелом состоянии. Мы также задержали двух человек. Исходя из того, что нам известно, полиция объявила инцидент террористическим актом. Специалисты проводят расследование того, что произошло в синагоге Хитон-парк", - заявил Тейлор в ходе выступления по национальным телеканалам.
В четверг утром неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере
. По последним данным, двое пострадавших умерли, нападавший был застрелен, а еще трое пострадавших находятся в критическом состоянии.