Британская полиция подтвердила смерть напавшего на синагогу в Манчестере
Британская полиция подтвердила смерть напавшего на синагогу в Манчестере
2025-10-02T16:44:00+03:00
2025-10-02T17:31:00+03:00
ЛОНДОН, 2 окт - РИА Новости. Британская полиция подтвердила смерть напавшего с ножом на людей возле синагоги в Манчестере.
Ранее полиция не подтверждала смерть нападавшего, так как не могла проверить его состояние из-за наличия у него взрывчатых веществ. После нескольких часов работы саперов СМИ сообщили о взрыве в оцепленной зоне.
"Подтверждаем, что погибли три человека, включая преступника, который был застрелен сотрудниками полиции", - говорится в сообщении полиции Манчестера
В четверг утром неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, нападавший был застрелен, а еще трое пострадавших находятся в критическом состоянии. По информации газеты Telegraph, полиция Манчестера рассматривает нападение как теракт.