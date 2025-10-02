Четыре человека пострадали после нападения около синагоги в Манчестере

https://ria.ru/20251002/manchester-2045829171.html
Четыре человека пострадали после нападения с ножом возле синагоги в Манчестере, полиция произвела выстрелы в нападающего, заявили в британской полиции.
ЛОНДОН, 2 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали после нападения с ножом возле синагоги в Манчестере, полиция произвела выстрелы в нападающего, заявили в британской полиции.
Ранее сообщалось о наезде автомобиля на людей при нападении с ножом возле синагоги улице Миддлтон-роуд в Манчестере
, на место прибыли медики.
"Полиция произвела выстрелы в, предположительно, преступника", - говорится в сообщении полиции, которое приводит телеканал Sky News.
Сообщается, что четыре человека получили ранения.