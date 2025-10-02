Рейтинг@Mail.ru
12:53 02.10.2025
Четыре человека пострадали после нападения около синагоги в Манчестере
Четыре человека пострадали после нападения около синагоги в Манчестере
Четыре человека пострадали после нападения с ножом возле синагоги в Манчестере, полиция произвела выстрелы в нападающего, заявили в британской полиции. РИА Новости, 02.10.2025
© Getty Images / PA Images/Peter ByrneЭкстренные службы на месте инцидента в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер
Экстренные службы на месте инцидента в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер
ЛОНДОН, 2 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали после нападения с ножом возле синагоги в Манчестере, полиция произвела выстрелы в нападающего, заявили в британской полиции.
Ранее сообщалось о наезде автомобиля на людей при нападении с ножом возле синагоги улице Миддлтон-роуд в Манчестере, на место прибыли медики.
"Полиция произвела выстрелы в, предположительно, преступника", - говорится в сообщении полиции, которое приводит телеканал Sky News.
Сообщается, что четыре человека получили ранения.
Пожарные на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Появились новые подробности взрыва в Мюнхене
1 октября, 14:25
 
