Макрон выступил с жестким призывом в отношении России - РИА Новости, 02.10.2025
15:39 02.10.2025
Макрон выступил с жестким призывом в отношении России
Макрон выступил с жестким призывом в отношении России
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры с якобы нефтью из России. Его цитирует телеканал France 24. "Чрезвычайно важно усилить... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:39:00+03:00
2025-10-02T15:39:00+03:00
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
россия
франция
в мире, россия, франция, эммануэль макрон
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон выступил с жестким призывом в отношении России

Макрон призвал задерживать в море танкеры с якобы нефтью из РФ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры с якобы нефтью из России. Его цитирует телеканал France 24.

"Чрезвычайно важно усилить давление на теневой флот, потому что это явно снижает способность России финансировать свои военные усилия на Украине", — утверждает он.
В июне президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды.
В мае постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом", грубейшим посягательством на свободу судоходства.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Макрона поставили на место после дерзкого выпада в адрес России
В миреРоссияФранцияЭммануэль Макрон
 
 
