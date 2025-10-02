Макрон выступил с жестким призывом в отношении России

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры с якобы нефтью из России. Его цитирует телеканал France 24.
"Чрезвычайно важно усилить давление на теневой флот, потому что это явно снижает способность России финансировать свои военные усилия на Украине", — утверждает он.
"Чрезвычайно важно усилить давление на теневой флот, потому что это явно снижает способность России финансировать свои военные усилия на Украине", — утверждает он.
В июне президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды.
В мае постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом", грубейшим посягательством на свободу судоходства.