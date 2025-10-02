МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о конфронтации с Россией.
"Этот человек ведет нас прямо к войне, чтобы скрыть свои ужасающие провалы!" — говорится в публикации.
Политик призвал Макрона подать в отставку с поста президента.
Накануне глава Франции заявил, что Европа находится в состоянии конфронтации с Россией.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
