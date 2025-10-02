Рейтинг@Mail.ru
15:23 02.10.2025 (обновлено: 16:39 02.10.2025)
Макрона поставили на место после дерзкого выпада в адрес России
Макрона поставили на место после дерзкого выпада в адрес России
в мире, россия, эммануэль макрон, франция, флориан филиппо, европа
В мире, Россия, Эммануэль Макрон, Франция, Флориан Филиппо, Европа
Макрона поставили на место после дерзкого выпада в адрес России

Политик Филиппо раскритиковал заявление Макрона о конфронтации с Россией

© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о конфронтации с Россией.

"Этот человек ведет нас прямо к войне, чтобы скрыть свои ужасающие провалы!" — говорится в публикации.
Макрон выступил с жестким призывом в отношении России
Вчера, 15:39
Политик призвал Макрона подать в отставку с поста президента.

Накануне глава Франции заявил, что Европа находится в состоянии конфронтации с Россией.

Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Макрон ответил на призыв Трампа открывать огонь по российским самолетам
24 сентября, 22:18
 
