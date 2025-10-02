Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Макрон странно отреагировал на шутку премьера Албании про Трампа

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон похлопал по щеке премьер-министра Албании Эди Раму после его шутки про Албанию и Азербайджан, следует из видео, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

На видео видно, как в ответ на эту шутку Макрон извинился и похлопал Раму по щеке.

В сентябре Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что завершил войну между Азербайджаном и Албанией.