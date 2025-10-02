Рейтинг@Mail.ru
Макрон странно отреагировал на шутку премьера Албании про Трампа - РИА Новости, 02.10.2025
15:23 02.10.2025 (обновлено: 15:26 02.10.2025)
Макрон странно отреагировал на шутку премьера Албании про Трампа
Макрон странно отреагировал на шутку премьера Албании про Трампа - РИА Новости, 02.10.2025
Макрон странно отреагировал на шутку премьера Албании про Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон похлопал по щеке премьер-министра Албании Эди Раму после его шутки про Албанию и Азербайджан, следует из видео, имеющегося в... РИА Новости, 02.10.2025
Новости
Шутка премьера Албании над ошибкой Трампа
Недавно Трамп оговорился и перепутал Армению и Албанию. Эди Рама же, подойдя к Макрону и Алиеву, с серьезным выражением лица спросил у президента Франции, почему тот не поздравил Албанию с мирным соглашением, которую та "заключила" с Азербайджаном. В ответ Макрон извинился и похлопал Раму по щеке.
Макрон странно отреагировал на шутку премьера Албании про Трампа

Макрон шлепнул премьера Албании по лицу после его шутки о Трампе

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон похлопал по щеке премьер-министра Албании Эди Раму после его шутки про Албанию и Азербайджан, следует из видео, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
На саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене Рама, ссылаясь на оговорку президента США Дональда Трампа, перепутавшего Албанию и Армению, заявил Макрону, что ему нужно извиниться за то, что он не поздравил лидеров Албании и Азербайджана с достигнутым мирным соглашением.
На видео видно, как в ответ на эту шутку Макрон извинился и похлопал Раму по щеке.
В сентябре Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что завершил войну между Азербайджаном и Албанией.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Макрон поддержал план Трампа по урегулированию в Газе
