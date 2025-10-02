https://ria.ru/20251002/madagaskar-2045912565.html
Россияне на Мадагаскаре обратились в посольство из-за протестов в стране
Россияне на Мадагаскаре обратились в посольство из-за протестов в стране - РИА Новости, 02.10.2025
Россияне на Мадагаскаре обратились в посольство из-за протестов в стране
Ряд российских туристов на Мадагаскаре обратились в посольство РФ за содействием на фоне сложной внутриполитической ситуации в стране, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 02.10.2025
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ряд российских туристов на Мадагаскаре обратились в посольство РФ за содействием на фоне сложной внутриполитической ситуации в стране, сообщила дипмиссия.
"На фоне сложной внутриполитической ситуации на Мадагаскаре
ряд российских туристов, находящихся на острове, обратились в посольство за различного рода содействием. Проводим необходимые консультации, главным образом с точки зрения рекомендаций по выбору обратного маршрута в Россию
. Также оказывается помощь, связанная с приобретением для них необходимых лекарств", - говорится в сообщении.
В дипмиссии уточнили, что сейчас в стране нет чрезвычайной ситуации, большинство авиакомпаний продолжают осуществлять рейсы в штатном режиме, при этом, несмотря на то, что наблюдаются тенденции к нормализации обстановки, российским гражданам рекомендуется отложить поездки на Мадагаскар до полного восстановления порядка.
В понедельник тысячи молодых людей вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. После этого президент страны объявил о роспуске правительства. По данным ООН
, на протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека.