Россияне на Мадагаскаре обратились в посольство из-за протестов в стране

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ряд российских туристов на Мадагаскаре обратились в посольство РФ за содействием на фоне сложной внутриполитической ситуации в стране, сообщила дипмиссия.

В дипмиссии уточнили, что сейчас в стране нет чрезвычайной ситуации, большинство авиакомпаний продолжают осуществлять рейсы в штатном режиме, при этом, несмотря на то, что наблюдаются тенденции к нормализации обстановки, российским гражданам рекомендуется отложить поездки на Мадагаскар до полного восстановления порядка.