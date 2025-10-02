Суд продлил арест замдиректора департамента Минтранса Луговенко

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы до конца года продлил срок ареста замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимиру Луговенко по делу о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.