Суд продлил арест замдиректора департамента Минтранса Луговенко - РИА Новости, 02.10.2025
15:11 02.10.2025 (обновлено: 15:12 02.10.2025)
Суд продлил арест замдиректора департамента Минтранса Луговенко
Суд продлил арест замдиректора департамента Минтранса Луговенко
Мещанский суд Москвы до конца года продлил срок ареста замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского... РИА Новости, 02.10.2025
ирина волк, россия, москва, общество
Ирина Волк, Россия, Москва, Общество
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы до конца года продлил срок ареста замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимиру Луговенко по делу о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Луговенко Владимира Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 33, п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ, на срок 3 месяца", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что защита обвиняемого просила изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей.
По версии следствия, чиновник в 2019–2021 годах вступил в сговор с руководителями фирм-конкурентов для заключения картельного соглашения. Соучастники обеспечили участие подконтрольных им юридических лиц в 20 открытых конкурсах, проводимых в электронной форме, на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования в субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", что позволило им извлечь доход в особо крупном размере на сумму свыше 700 миллионов рублей, сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
