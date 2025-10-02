Корпорация МСП запустила льготный экспресс-лизинг и удвоила лимит бизнесу

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Корпорация МСП вдвое увеличила максимальную сумму льготного лизингового финансирования для малого бизнеса из приоритетных отраслей - со 100 до 200 миллионов рублей, также для таких предприятий запущен экспресс-лизинг, сообщает пресс-служба института развития.

С помощью экспресс-лизинга компании могут оперативно получить оборудование для расширения или модернизации производства. Для этого предусмотрен упрощенный процесс рассмотрения заявок без необходимости предоставления финансовых документов компании.

Экспресс-лизинг может быть предоставлен на срок от 13 до 48 месяцев для приобретения оборудования на сумму от 1 до 15 миллионов рублей у верифицированного пула поставщиков. Получить средства на таких условиях могут юридические лица в организационно-правовой форме ООО, более 75% долей в уставном капитале которого непосредственно принадлежит физлицам.

Лизинговое финансирование для предприятий приоритетных отраслей как в рамках экспресс-продукта, так и по стандартной программе предоставляется по льготным ставкам 6% для российского оборудования и 8% - для зарубежного. Его могут получить предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах машиностроения, металлообработки и деревообработки, производители пищевых продуктов, целлюлозно-бумажной продукции, лекарственных средств и другие.

"Программа льготного лизинга в 2025 году сфокусирована на развитии малого бизнеса в приоритетных отраслях экономики. И тут важно учитывать специфику работы малых предприятий в этих достаточно сложных высокотехнологичных отраслях. Кому-то важно оперативно получить относительно недорогое оборудование, и это позволит запустить новое производство, сохранить объемы или приступить к освоению новых типов продукции", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что в этом случае корпорация дает возможность таким компаниям, которые чаще всего относятся к микробизнесу, не отвлекаться на сбор разного рода финансовых документов, а проводит оперативный скоринг и предоставляет лизинговое финансирование.

"А кто-то уже прошел этап становления бизнеса, хочет масштабироваться, и ему нужно приобрести целые производственные линии. Для этого мы увеличили лимиты по максимальной сумме. Таким образом мы повышаем доступность финансирования для малого бизнеса и усиливаем его адресность, чтобы предприниматели могли реализовывать проекты любой сложности как в моменте, так и в долгосрочной перспективе", – заявил Исаевич.

Минимальная стоимость оборудования для малых предприятий приоритетных отраслей составляет 3 миллиона рублей, аванс – от 10%.

В рамках экспресс-лизинга минимальная стоимость оборудования снижена до 0,5 миллиона рублей, а сумма аванса рассчитывается от 20%.

Дополнительно Корпорация МСП снизила ставки по программе льготного лизинга для малого бизнеса новых регионов. По новым условиям при приобретении нового российского оборудования ставка составит 1%, а при приобретении зарубежного оборудования - 3%. Сумма аванса для предприятий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей может быть снижена с 10% до 0% при использовании поручительства региональной гарантийной организации.

Всего до 2030 года МСП получат не менее 18 миллиардов рублей льготного лизингового финансирования в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".