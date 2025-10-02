В Липецке подросток умер после ранения, полученного во время погони ДПС

В УМВД ранее рассказали РИА Новости, что в ночь на 20 сентября трое подростков ехали на автомобиле без номеров мимо поста ДПС, нарушая правила дорожного движения. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Началась погоня, сотрудник ДПС сделал предупредительный выстрел и открыл огонь по колёсам. В результате 16-летний пассажир получил ранение, его госпитализировали.