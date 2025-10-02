Рейтинг@Mail.ru
В Липецке подросток умер после ранения, полученного во время погони ДПС - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/lipetsk-2045874184.html
В Липецке подросток умер после ранения, полученного во время погони ДПС
В Липецке подросток умер после ранения, полученного во время погони ДПС - РИА Новости, 02.10.2025
В Липецке подросток умер после ранения, полученного во время погони ДПС
Липецкий подросток скончался от огнестрельного ранения, полученного во время погони сотрудников ДПС, сообщили в Telegram-канале СУСК России по региону. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:00:00+03:00
2025-10-02T15:00:00+03:00
происшествия
россия
липецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251001/terrorizm-2045564931.html
https://ria.ru/20251001/saratov-2045735134.html
россия
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, липецк
Происшествия, Россия, Липецк
В Липецке подросток умер после ранения, полученного во время погони ДПС

В Липецке в больнице подросток умер от ранения, полученного во время погони ДПС

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Липецкий подросток скончался от огнестрельного ранения, полученного во время погони сотрудников ДПС, сообщили в Telegram-канале СУСК России по региону.
В УМВД ранее рассказали РИА Новости, что в ночь на 20 сентября трое подростков ехали на автомобиле без номеров мимо поста ДПС, нарушая правила дорожного движения. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Началась погоня, сотрудник ДПС сделал предупредительный выстрел и открыл огонь по колёсам. В результате 16-летний пассажир получил ранение, его госпитализировали.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В четырех регионах задержали подростков, планировавших теракты
1 октября, 09:48
"Подросток был доставлен в больницу, где впоследствии скончался", — сообщили в СУСК.
В полиции добавили, что законные представители других несовершеннолетних, водителя и пассажира, привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Саратове задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьника
1 октября, 22:14
 
ПроисшествияРоссияЛипецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала