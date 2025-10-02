Рейтинг@Mail.ru
Латвия депортирует в Россию пенсионера, не сдавшего языковой экзамен
14:16 02.10.2025
Латвия депортирует в Россию пенсионера, не сдавшего языковой экзамен
латвия, россия, украина, русский союз латвии, в мире
Латвия, Россия, Украина, Русский союз Латвии, В мире
Латвия депортирует в Россию пенсионера, не сдавшего языковой экзамен

Латвия депортирует в Россию еще одного пенсионера, не сдавшего языковой экзамен

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Власти Латвии депортируют в Россию еще одного пенсионера из-за того, что он не сдал экзамен по латышскому языку для подтверждения вида на жительство (ВНЖ), сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на депутата Елгавской думы от партии "Русский союз Латвии" Андрея Пагора.
"Григорий Л., 74 года, получил предписание покинуть Латвию, так как не сдал экзамен по латышскому для подтверждения ВНЖ. Приехал в Латвию с Украины в советское время. Родственников в Латвии у него нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пенсионер, лишившись в 2023 году ВНЖ, перестал получать пенсию и два года прожил благодаря помощи неравнодушных.
В июле Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что у 841 гражданина РФ истек срок ВНЖ, они должны будут покинуть Латвию до конца ноября 2025 года.
Ранее конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну.
Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.
ЛатвияРоссияУкраинаРусский союз ЛатвииВ мире
 
 
