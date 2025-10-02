В Курской области при атаке дрона на автомобиль пострадала девушка

КУРСК, 2 окт - РИА Новости. Осколочные ранения руки получила 28-летняя девушка в результате атаки украинского дрона на автомобиль в курском Беловском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Подлые удары нацистов. Вчера вечером вблизи села Мокрушино Беловского района украинский FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. Пострадала 28-летняя девушка. С осколочными ранениями правой руки она обратилась в больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале

Он уточнил, что в медучреждении девушке оказали необходимую помощь, она находится на амбулаторном лечении.