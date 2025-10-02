В Курской области при атаке дрона на автомобиль пострадала девушка

https://ria.ru/20251002/kursk-2045790866.html
курская область
КУРСК, 2 окт - РИА Новости. Осколочные ранения руки получила 28-летняя девушка в результате атаки украинского дрона на автомобиль в курском Беловском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Подлые удары нацистов. Вчера вечером вблизи села Мокрушино Беловского района
украинский FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. Пострадала 28-летняя девушка. С осколочными ранениями правой руки она обратилась в больницу", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале
.
Он уточнил, что в медучреждении девушке оказали необходимую помощь, она находится на амбулаторном лечении.
"Уважаемые жители, вновь призываю всех к бдительности! Враг жесток и беспощаден. Пожалуйста, не рискуйте собой, воздержитесь от поездок в приграничье!", - добавил глава региона.