Треть Купянска находится под контролем ВС России, заявил Ганчев
Треть Купянска в Харьковской области находится под контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 02.10.2025
Ганчев: треть Купянска в Харьковской области находится под контролем ВС России