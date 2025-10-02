Рейтинг@Mail.ru
Треть Купянска находится под контролем ВС России, заявил Ганчев - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 02.10.2025 (обновлено: 15:35 02.10.2025)
Треть Купянска находится под контролем ВС России, заявил Ганчев
Треть Купянска находится под контролем ВС России, заявил Ганчев - РИА Новости, 02.10.2025
Треть Купянска находится под контролем ВС России, заявил Ганчев
Треть Купянска в Харьковской области находится под контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 02.10.2025
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
изюм (город)
виталий ганчев
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
изюм (город)
вооруженные силы рф, россия, харьковская область, изюм (город), виталий ганчев, вооруженные силы украины
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Изюм (город), Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Треть Купянска находится под контролем ВС России, заявил Ганчев

Ганчев: треть Купянска в Харьковской области находится под контролем ВС России

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 2 окт – РИА Новости. Треть Купянска в Харьковской области находится под контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Примерно уже на 30% наши войска имеют контроль (над Купянском – ред.). Но продвижение усложняет то, что пока еще проживает там достаточно много мирных жителей. И киевский режим, естественно, их использует как живой щит", - сказал Ганчев.
По его словам, ВС РФ заблокировали подразделения ВСУ в северной и западной частях города.
Минобороны РФ ранее сообщило, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияХарьковская областьИзюм (город)Виталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
