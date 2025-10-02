Рейтинг@Mail.ru
Главред "Вечерней Москвы" Куприянов умер из-за инфаркта - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 02.10.2025 (обновлено: 11:33 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/kupriyanov-2045802111.html
Главред "Вечерней Москвы" Куприянов умер из-за инфаркта
Главред "Вечерней Москвы" Куприянов умер из-за инфаркта - РИА Новости, 02.10.2025
Главред "Вечерней Москвы" Куприянов умер из-за инфаркта
Главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов скончался из-за инфаркта, сообщил РИА Новости первый заместитель главного редактора Александр Шарнауд. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:17:00+03:00
2025-10-02T11:33:00+03:00
вечерняя москва (газета)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045799304_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_bc24fa2cbba24e4a1ef38c5fc6c1f80c.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045799304_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_03394f6220a679f20f983c2b6c60d224.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вечерняя москва (газета), россия
Вечерняя Москва (газета), Россия
Главред "Вечерней Москвы" Куприянов умер из-за инфаркта

Главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов умер из-за инфаркта

© Фото : Вечерняя Москва - Новости/TelegramГлавный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов
Главный редактор газеты Вечерняя Москва Александр Куприянов - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Вечерняя Москва - Новости/Telegram
Главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов скончался из-за инфаркта, сообщил РИА Новости первый заместитель главного редактора Александр Шарнауд.
"Он скоропостижно скончался, инфаркт", - сказал агентству первый заместитель.
Шарнауд уточнил, что решение о дате прощания и похорон Куприянова пока не принято, детали будут опубликованы на сайте СМИ.
"Для нас это большая неожиданность, поэтому мы сейчас занимаемся организационными вопросами", - добавил первый заместитель.
Куприянов был удостоен Ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Также ему был присвоен Орден "Знака Почета". За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную работу его признали заслуженным работником культуры РФ. Кроме того, ему были присвоены медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" и медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали". Президент России Владимир Путин вручил ему почетную грамоту: "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу".
 
Вечерняя Москва (газета)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала