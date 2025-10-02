https://ria.ru/20251002/kupriyanov-2045802111.html
Главред "Вечерней Москвы" Куприянов умер из-за инфаркта
Главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов скончался из-за инфаркта, сообщил РИА Новости первый заместитель главного редактора Александр Шарнауд. РИА Новости, 02.10.2025
россия
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов скончался из-за инфаркта, сообщил РИА Новости первый заместитель главного редактора Александр Шарнауд.
"Он скоропостижно скончался, инфаркт", - сказал агентству первый заместитель.
Шарнауд уточнил, что решение о дате прощания и похорон Куприянова пока не принято, детали будут опубликованы на сайте СМИ.
"Для нас это большая неожиданность, поэтому мы сейчас занимаемся организационными вопросами", - добавил первый заместитель.
Куприянов был удостоен Ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Также ему был присвоен Орден "Знака Почета". За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную работу его признали заслуженным работником культуры РФ
. Кроме того, ему были присвоены медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" и медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали". Президент России Владимир Путин
вручил ему почетную грамоту: "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу".