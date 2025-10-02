Главред "Вечерней Москвы" Куприянов умер из-за инфаркта

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов скончался из-за инфаркта, сообщил РИА Новости первый заместитель главного редактора Александр Шарнауд.

"Он скоропостижно скончался, инфаркт", - сказал агентству первый заместитель.

Шарнауд уточнил, что решение о дате прощания и похорон Куприянова пока не принято, детали будут опубликованы на сайте СМИ.

"Для нас это большая неожиданность, поэтому мы сейчас занимаемся организационными вопросами", - добавил первый заместитель.