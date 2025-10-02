Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Кубани хотят ввести штрафы за нарушение правил застройки в крае - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
14:17 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/kuban-2045852906.html
Депутаты Кубани хотят ввести штрафы за нарушение правил застройки в крае
Депутаты Кубани хотят ввести штрафы за нарушение правил застройки в крае - РИА Новости, 02.10.2025
Депутаты Кубани хотят ввести штрафы за нарушение правил застройки в крае
Депутаты Краснодарского края планируют ввести штрафы за нарушение правил застройки в муниципалитетах региона, изменения в краевой закон "Об административных... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:17:00+03:00
2025-10-02T14:17:00+03:00
краснодарский край
жилье
краснодарский край
анапа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/58/1489045851_0:228:2834:1822_1920x0_80_0_0_26f4f4dc33d5edbe17b62035bc740eb6.jpg
https://ria.ru/20250930/kondratev-2045497242.html
https://ria.ru/20250930/kondratev-2045495735.html
краснодарский край
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/58/1489045851_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_3f50f184a33a1cb4d0300747d4fddff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, краснодарский край, анапа
Краснодарский край, Жилье, Краснодарский край, Анапа
Депутаты Кубани хотят ввести штрафы за нарушение правил застройки в крае

Депутаты Кубани планируют ввести штрафы за нарушение правил застройки в крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Города России. Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Депутаты Краснодарского края планируют ввести штрафы за нарушение правил застройки в муниципалитетах региона, изменения в краевой закон "Об административных правонарушениях" рассмотрены в первом чтении, об этом стало известно на прошедшей пленарной сессии кубанского парламента.
Как отметил на сессии докладчик - председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, - действующий закон предполагается дополнить нормой, в соответствии с которой нарушение установленных муниципальными правовыми актами правил землепользования и застройки муниципалитетов Краснодарского края влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц – двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – пятидесяти тысяч рублей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Сочи при поддержке губернатора Кубани открылись новые детсады и школы
30 сентября, 19:34
По словам докладчика, комитет в установленном порядке продолжит работу над законопроектом и подготовит его к рассмотрению во втором чтении с учетом поступающих предложений и замечаний.
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, комментируя озвученные планируемые изменения, обратил внимание, что представленным документом планируется устранить имеющийся пробел в законодательстве. Таким образом, будут введены штрафы для физических и юридических лиц, которые под видом строительства объектов вспомогательного назначения возводят на участках ИЖС дома и даже средства размещения, не получая на это разрешения.
"Рассмотренная инициатива наших коллег из Совета Анапы станет продолжением работы по сохранению кубанской земли, начатой и активно проводимой благодаря твердой позиции Губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева. Мы всецело поддерживаем предложения главы региона по защите земельных угодий от их деградации и перепрофилирования", - сказал Бурлачко.
По его словам, законы помогут защитить прибрежные зоны от хаотичной застройки.
"В частности, соответствующими законами защищены особо ценные сельхозземли, участки под промышленными предприятиями, прекращено хаотичное жилищное строительство в 500-метровой прибрежной зоне наших курортов. И принятие данного законопроекта станет логичным продолжением этой работы", - добавил он.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Поля Кубани на 100% засевают пшеницей и рисом собственной селекции
30 сентября, 19:27
 
Краснодарский крайЖильеКраснодарский крайАнапа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала