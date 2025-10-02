Депутаты Кубани хотят ввести штрафы за нарушение правил застройки в крае

КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Депутаты Краснодарского края планируют ввести штрафы за нарушение правил застройки в муниципалитетах региона, изменения в краевой закон "Об административных правонарушениях" рассмотрены в первом чтении, об этом стало известно на прошедшей пленарной сессии кубанского парламента.

Как отметил на сессии докладчик - председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, - действующий закон предполагается дополнить нормой, в соответствии с которой нарушение установленных муниципальными правовыми актами правил землепользования и застройки муниципалитетов Краснодарского края влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц – двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – пятидесяти тысяч рублей.

По словам докладчика, комитет в установленном порядке продолжит работу над законопроектом и подготовит его к рассмотрению во втором чтении с учетом поступающих предложений и замечаний.

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, комментируя озвученные планируемые изменения, обратил внимание, что представленным документом планируется устранить имеющийся пробел в законодательстве. Таким образом, будут введены штрафы для физических и юридических лиц, которые под видом строительства объектов вспомогательного назначения возводят на участках ИЖС дома и даже средства размещения, не получая на это разрешения.

"Рассмотренная инициатива наших коллег из Совета Анапы станет продолжением работы по сохранению кубанской земли, начатой и активно проводимой благодаря твердой позиции Губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева. Мы всецело поддерживаем предложения главы региона по защите земельных угодий от их деградации и перепрофилирования", - сказал Бурлачко.

По его словам, законы помогут защитить прибрежные зоны от хаотичной застройки.