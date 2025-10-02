https://ria.ru/20251002/krym-2046058065.html
ПВО сбила три беспилотника над Крымом и Черным морем
ПВО сбила три беспилотника над Крымом и Черным морем - РИА Новости, 02.10.2025
ПВО сбила три беспилотника над Крымом и Черным морем
Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом и Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T23:19:00+03:00
2025-10-02T23:19:00+03:00
2025-10-02T23:19:00+03:00
безопасность
черное море
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
республика крым
2025
Новости
ru-RU
Безопасность, Черное море, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила три беспилотника над Крымом и Черным морем
ПВО за вечер сбила три украинских беспилотника над Крымом и Черным морем