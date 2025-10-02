https://ria.ru/20251002/krym-2045770919.html
Переселенцы с Украины переезжают в Крым семьями, заявил Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Переселенцы с территории Украины и из новых регионов России переезжают в Крым целыми семьями, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Переселенцы с территории Украины
и из новых исторических регионов России
переезжают в Крым
целыми семьями, находят здесь работу, возможности для развития и обустройства, устраивают в детсады и школы своих детей", - сказал агентству Константинов
.
В частности, по словам главы крымского парламента, из семей, приехавших в Крым из новых субъектов России, в образовательные учреждения республики зачислены почти 5 тысяч детей: в детские сады - 561, в школы - 2717, в высшие учебные заведения - 980, в учреждения СПО (среднего профессионального образования) - 715.
"При этом из семей, прибывших в Крым с территории Украины, в наши детские сады зачислены 102 человека, в школы - 378, в учреждения СПО - 18, в вузы - 77", - подчеркнул Константинов.