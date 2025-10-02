Переселенцы с Украины переезжают в Крым семьями, заявил Константинов

Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Переселенцы с территории Украины и из новых регионов России переезжают в Крым целыми семьями, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Переселенцы с территории Украины и из новых исторических регионов России переезжают в Крым целыми семьями, находят здесь работу, возможности для развития и обустройства, устраивают в детсады и школы своих детей", - сказал агентству Константинов

В частности, по словам главы крымского парламента, из семей, приехавших в Крым из новых субъектов России, в образовательные учреждения республики зачислены почти 5 тысяч детей: в детские сады - 561, в школы - 2717, в высшие учебные заведения - 980, в учреждения СПО (среднего профессионального образования) - 715.