Переселенцы с Украины переезжают в Крым семьями, заявил Константинов
07:54 02.10.2025
Переселенцы с Украины переезжают в Крым семьями, заявил Константинов
Переселенцы с территории Украины и из новых регионов России переезжают в Крым целыми семьями, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 02.10.2025
республика крым, украина, россия, владимир константинов, общество
Республика Крым, Украина, Россия, Владимир Константинов, Общество
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Переселенцы с территории Украины и из новых регионов России переезжают в Крым целыми семьями, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Переселенцы с территории Украины и из новых исторических регионов России переезжают в Крым целыми семьями, находят здесь работу, возможности для развития и обустройства, устраивают в детсады и школы своих детей", - сказал агентству Константинов.
В частности, по словам главы крымского парламента, из семей, приехавших в Крым из новых субъектов России, в образовательные учреждения республики зачислены почти 5 тысяч детей: в детские сады - 561, в школы - 2717, в высшие учебные заведения - 980, в учреждения СПО (среднего профессионального образования) - 715.
"При этом из семей, прибывших в Крым с территории Украины, в наши детские сады зачислены 102 человека, в школы - 378, в учреждения СПО - 18, в вузы - 77", - подчеркнул Константинов.
Республика Крым Украина Россия Владимир Константинов Общество
 
 
