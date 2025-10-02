Защита экс-депутата Мосгордумы Круглова обжалует проведение обыска

Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Защита бывшего депутата Мосгордумы от "Яблока" Максима Круглова пожалуется на проведение обыска и допроса в ночное время, сообщила журналистам его адвокат Наталия Тихонова.

"Всю ночь шли следственные действия, закончили мы примерно в 7.30 утра, обыск закончился", - сказала она.

Адвокат сказала, что были и другие нарушения, пока она их раскрывать не будет, но позднее все их обжалует.

"Нарушений масса, мы сейчас их не будем раскрывать, потому, что это будет предметом наших жалоб. Из массивного - следственные действия проводились в ночное, глубоко ночное время, поскольку привезли его в СК ближе к двум часам ночи и, соответственно, тогда это все началось", - отметила Тихонова.

Она добавила, что обыск прошел корректно, ей с подзащитным дали достаточно времени, чтобы согласовать позицию.

"Допрос шел довольно жестко, следствие задавало вопросы, на которые просто невозможно было ответить", - добавила адвокат.