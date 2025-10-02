https://ria.ru/20251002/kruglov-2045906040.html
Защита экс-депутата Мосгордумы Круглова обжалует проведение обыска
Защита экс-депутата Мосгордумы Круглова обжалует проведение обыска
Защита экс-депутата Мосгордумы Круглова обжалует проведение обыска
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Защита бывшего депутата Мосгордумы от "Яблока" Максима Круглова пожалуется на проведение обыска и допроса в ночное время, сообщила журналистам его адвокат Наталия Тихонова.
"Всю ночь шли следственные действия, закончили мы примерно в 7.30 утра, обыск закончился", - сказала она.
Адвокат сказала, что были и другие нарушения, пока она их раскрывать не будет, но позднее все их обжалует.
"Нарушений масса, мы сейчас их не будем раскрывать, потому, что это будет предметом наших жалоб. Из массивного - следственные действия проводились в ночное, глубоко ночное время, поскольку привезли его в СК
ближе к двум часам ночи и, соответственно, тогда это все началось", - отметила Тихонова.
Она добавила, что обыск прошел корректно, ей с подзащитным дали достаточно времени, чтобы согласовать позицию.
"Допрос шел довольно жестко, следствие задавало вопросы, на которые просто невозможно было ответить", - добавила адвокат.
Ранее в пресс-службе ГСУ СК Москвы
сообщили, что Круглов подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ
(публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)".