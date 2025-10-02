Рейтинг@Mail.ru
Защита экс-депутата Мосгордумы Круглова обжалует проведение обыска - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 02.10.2025 (обновлено: 17:09 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/kruglov-2045906040.html
Защита экс-депутата Мосгордумы Круглова обжалует проведение обыска
Защита экс-депутата Мосгордумы Круглова обжалует проведение обыска - РИА Новости, 02.10.2025
Защита экс-депутата Мосгордумы Круглова обжалует проведение обыска
Защита бывшего депутата Мосгордумы от "Яблока" Максима Круглова пожалуется на проведение обыска и допроса в ночное время, сообщила журналистам его адвокат... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:27:00+03:00
2025-10-02T17:09:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045922460_0:135:3106:1882_1920x0_80_0_0_d27990927eeeed37206d707eaa92c193.jpg
https://ria.ru/20251002/sud-2045902333.html
https://ria.ru/20250930/arest-2045341123.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045922460_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_95af8965b4fe26dda59b8817ca9e76db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская городская дума
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская городская дума
Защита экс-депутата Мосгордумы Круглова обжалует проведение обыска

Защита экс-депутата Мосгордумы Круглова обжалует проведение обыска ночью

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБывший депутат Московской городской думы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде
Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Защита бывшего депутата Мосгордумы от "Яблока" Максима Круглова пожалуется на проведение обыска и допроса в ночное время, сообщила журналистам его адвокат Наталия Тихонова.
"Всю ночь шли следственные действия, закончили мы примерно в 7.30 утра, обыск закончился", - сказала она.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в суд за фейки об армии
Вчера, 16:11
Адвокат сказала, что были и другие нарушения, пока она их раскрывать не будет, но позднее все их обжалует.
"Нарушений масса, мы сейчас их не будем раскрывать, потому, что это будет предметом наших жалоб. Из массивного - следственные действия проводились в ночное, глубоко ночное время, поскольку привезли его в СК ближе к двум часам ночи и, соответственно, тогда это все началось", - отметила Тихонова.
Она добавила, что обыск прошел корректно, ей с подзащитным дали достаточно времени, чтобы согласовать позицию.
"Допрос шел довольно жестко, следствие задавало вопросы, на которые просто невозможно было ответить", - добавила адвокат.
Ранее в пресс-службе ГСУ СК Москвы сообщили, что Круглов подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)".
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Красноярске журналистку арестовали за фейки об армии
30 сентября, 12:51
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская городская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала