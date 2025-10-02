Рейтинг@Mail.ru
Двух жителей Приморья отправили под суд за мошенничество с автомобилями - РИА Новости, 02.10.2025
13:18 02.10.2025
Двух жителей Приморья отправили под суд за мошенничество с автомобилями
Двух жителей Приморья отправили под суд за мошенничество с автомобилями
происшествия, приморский край, владивосток
Происшествия, Приморский край, Владивосток
Двух жителей Приморья отправили под суд за мошенничество с автомобилями

В Приморье отправили под суд фигурантов дела о краже авто на 34 миллиона рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Суд рассмотрит дело о мошенничестве с автомобилями на 34 миллиона рублей, фигуранты дела обманули 49 граждан, прикрываясь компанией для перевозок транспортных средств, сообщает прокуратура Приморского края.
По данным следствия, двое приморцев с 2019 по 2022 год размещали объявления на популярном интернет-ресурсе и открыли четыре офиса во Владивостоке, где принимали заявки от клиентов как лично, так и дистанционно. Вместо выполнения услуг мошенники забирали деньги клиентов и лишали их автомобилей. Также они дважды похитили деньги, взятые в виде предоплаты за выполнение услуг при покупке автомобилей из Японии, уточнили в прокуратуре. Фигурантов обвиняют по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах, совершенное группой лиц).
"Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с автомобилями на 34 млн рублей… Фигурантам удалось обмануть 49 граждан", - говорится в сообщении.
Прокуратура Приморского края отметила, что автомобили на сумму свыше 22 миллионов рублей были изъяты и переданы собственникам.
В надзорном ведомстве добавили, что причастность еще двух фигурантов к делу о мошенничестве с автомобилями будут расследовать отдельно.
