Двух жителей Приморья отправили под суд за мошенничество с автомобилями

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Суд рассмотрит дело о мошенничестве с автомобилями на 34 миллиона рублей, фигуранты дела обманули 49 граждан, прикрываясь компанией для перевозок транспортных средств, сообщает прокуратура Приморского края.

По данным следствия, двое приморцев с 2019 по 2022 год размещали объявления на популярном интернет-ресурсе и открыли четыре офиса во Владивостоке , где принимали заявки от клиентов как лично, так и дистанционно. Вместо выполнения услуг мошенники забирали деньги клиентов и лишали их автомобилей. Также они дважды похитили деньги, взятые в виде предоплаты за выполнение услуг при покупке автомобилей из Японии , уточнили в прокуратуре. Фигурантов обвиняют по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах, совершенное группой лиц).

"Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с автомобилями на 34 млн рублей… Фигурантам удалось обмануть 49 граждан", - говорится в сообщении.

Прокуратура Приморского края отметила, что автомобили на сумму свыше 22 миллионов рублей были изъяты и переданы собственникам.