В Красноярском крае семья пропала во время турпохода
08:24 02.10.2025 (обновлено: 10:32 02.10.2025)
В Красноярском крае семья пропала во время турпохода
В Красноярском крае семья пропала во время турпохода - РИА Новости, 02.10.2025
В Красноярском крае семья пропала во время турпохода
В местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода пропали двое взрослых и пятилетняя девочка, сообщил краевой главк МВД. РИА Новости, 02.10.2025
происшествия
красноярский край
красноярский край
Новости
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
В Красноярском крае семья пропала во время турпохода

В Красноярском крае семья с пятилетней девочкой пропала во время турпохода

Местность Минская петля в Красноярском крае, где пропала семья во время турпохода
Местность Минская петля в Красноярском крае, где пропала семья во время турпохода - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Местность Минская петля в Красноярском крае, где пропала семья во время турпохода
КРАСНОЯРСК, 2 окт — РИА Новости. В местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода пропали двое взрослых и пятилетняя девочка, сообщил краевой главк МВД.
Партизанском районе сотрудники полиции совместно с волонтерами и местными жителями ведут поисковые мероприятия в лесной местности в районе Минской петли с целью установления местонахождения семьи из трех человек — мужчины и женщины 1961 и 1977 годов рождения и ребенка 2020 года рождения", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что семья отправилась в поход к горе Буратинка еще 28 сентября и до сих пор на связь не выходила.
В поисках участвуют более 50 человек, в том числе полицейские, сотрудники краевого учреждения "Спасатель", волонтеры и местные жители. Найти пропавших пытаются и при помощи беспилотников.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
