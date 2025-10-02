В Красноярском крае семья пропала во время турпохода

Местность Минская петля в Красноярском крае, где пропала семья во время турпохода

КРАСНОЯРСК, 2 окт — РИА Новости. В местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода пропали двое взрослых и пятилетняя девочка, сообщил краевой главк МВД.

"В Партизанском районе сотрудники полиции совместно с волонтерами и местными жителями ведут поисковые мероприятия в лесной местности в районе Минской петли с целью установления местонахождения семьи из трех человек — мужчины и женщины 1961 и 1977 годов рождения и ребенка 2020 года рождения", — говорится в релизе.

В ведомстве уточнили, что семья отправилась в поход к горе Буратинка еще 28 сентября и до сих пор на связь не выходила.