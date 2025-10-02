https://ria.ru/20251002/krasnoyarsk-2045773943.html
В Красноярском крае семья пропала во время турпохода
В местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода пропали двое взрослых и пятилетняя девочка, сообщил краевой главк МВД.
2025-10-02T08:24:00+03:00
2025-10-02T08:24:00+03:00
2025-10-02T10:32:00+03:00
происшествия
красноярский край
красноярский край
Новости
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
КРАСНОЯРСК, 2 окт — РИА Новости. В местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода пропали двое взрослых и пятилетняя девочка, сообщил краевой главк МВД.
"В Партизанском районе
сотрудники полиции совместно с волонтерами и местными жителями ведут поисковые мероприятия в лесной местности в районе Минской петли с целью установления местонахождения семьи из трех человек — мужчины и женщины 1961 и 1977 годов рождения и ребенка 2020 года рождения", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что семья отправилась в поход к горе Буратинка еще 28 сентября и до сих пор на связь не выходила.
В поисках участвуют более 50 человек, в том числе полицейские, сотрудники краевого учреждения "Спасатель", волонтеры и местные жители. Найти пропавших пытаются и при помощи беспилотников.