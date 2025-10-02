https://ria.ru/20251002/kostroma-2045784538.html
Оправдывавшего убийство генерала Кириллова осудили на 8 лет
Оправдывавшего убийство генерала Кириллова осудили на 8 лет
2025-10-02T09:56:00+03:00
2025-10-02T09:56:00+03:00
2025-10-02T10:01:00+03:00
происшествия
кострома
киев
россия
игорь кириллов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
войска рхбз
telegram
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мужчина, оправдывавший убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и другие теракты Киева, приведшие к гибели людей, был задержан в Костроме и впоследствии осужден на 8 лет, сообщили в ЦОС ФСБ. "Вторым западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Шульге Евгению Геннадьевичу, 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе. Мужчина был задержан в Костроме, следствие установило его причастность к размещению в Telegram материалов, оправдывающих террористические акты, совершенные украинскими спецслужбами, и призывающих к вооруженным нападениям на военнослужащих Минобороны и ФСИН. "Также Шульгой Е.Г. оправдывались совершение теракта в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Кириллова И.А., иные террористические акции и атаки БПЛА на территорию России, совершенные украинской стороной, в результате которых погибли мирные жители", - добавили в ФСБ. Судили его по части 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма) и части 2 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Приговор в законную силу не вступил.
кострома
киев
россия
