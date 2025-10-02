Рейтинг@Mail.ru
Оправдывавшего убийство генерала Кириллова осудили на 8 лет - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 02.10.2025 (обновлено: 10:01 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/kostroma-2045784538.html
Оправдывавшего убийство генерала Кириллова осудили на 8 лет
Оправдывавшего убийство генерала Кириллова осудили на 8 лет - РИА Новости, 02.10.2025
Оправдывавшего убийство генерала Кириллова осудили на 8 лет
Мужчина, оправдывавший убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и другие теракты Киева, приведшие к гибели людей, был задержан в Костроме и впоследствии... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T09:56:00+03:00
2025-10-02T10:01:00+03:00
происшествия
кострома
киев
россия
игорь кириллов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
войска рхбз
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мужчина, оправдывавший убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и другие теракты Киева, приведшие к гибели людей, был задержан в Костроме и впоследствии осужден на 8 лет, сообщили в ЦОС ФСБ. "Вторым западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Шульге Евгению Геннадьевичу, 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе. Мужчина был задержан в Костроме, следствие установило его причастность к размещению в Telegram материалов, оправдывающих террористические акты, совершенные украинскими спецслужбами, и призывающих к вооруженным нападениям на военнослужащих Минобороны и ФСИН. "Также Шульгой Е.Г. оправдывались совершение теракта в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Кириллова И.А., иные террористические акции и атаки БПЛА на территорию России, совершенные украинской стороной, в результате которых погибли мирные жители", - добавили в ФСБ. Судили его по части 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма) и части 2 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250929/donat-2045013722.html
кострома
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кострома, киев, россия, игорь кириллов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), войска рхбз, telegram
Происшествия, Кострома, Киев, Россия, Игорь Кириллов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Войска РХБЗ, Telegram
Оправдывавшего убийство генерала Кириллова осудили на 8 лет

Мужчину осудили на 8 лет за оправдание убийства начальника войск РХБЗ Кириллова

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мужчина, оправдывавший убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и другие теракты Киева, приведшие к гибели людей, был задержан в Костроме и впоследствии осужден на 8 лет, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Вторым западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Шульге Евгению Геннадьевичу, 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.
Мужчина был задержан в Костроме, следствие установило его причастность к размещению в Telegram материалов, оправдывающих террористические акты, совершенные украинскими спецслужбами, и призывающих к вооруженным нападениям на военнослужащих Минобороны и ФСИН.
"Также Шульгой Е.Г. оправдывались совершение теракта в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Кириллова И.А., иные террористические акции и атаки БПЛА на территорию России, совершенные украинской стороной, в результате которых погибли мирные жители", - добавили в ФСБ.
Судили его по части 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма) и части 2 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
Приговор в законную силу не вступил.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Арестованный за донаты "Артподготовке"* перевел ей 1,5 тысячи рублей
29 сентября, 05:28
 
ПроисшествияКостромаКиевРоссияИгорь КирилловФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Войска РХБЗTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала