Главврач белгородской больницы подписал контракт с Минобороны

БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Главный врач Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Роман Проценко принял решение подписать контракт с министерством обороны РФ и отправиться служить в подразделение "Ахмат", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Главный врач Белгородской областной клинической больницы Роман Викторович Проценко принял решение, подписал контракт с министерством обороны, будет служить в подразделении "Ахмат". Очень мужественный, мужской поступок ", - написал Гладков в Telegram-канале

Губернатор подчеркнул, что этот шаг требует большой смелости и является сложным как для Проценко, так и для его семьи. Как отметил глава области, Проценко - один из лучших и наиболее опытных специалистов в регионе.