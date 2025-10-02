Рейтинг@Mail.ru
Главврач белгородской больницы подписал контракт с Минобороны - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 02.10.2025 (обновлено: 12:16 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/kontrakt--2045818329.html
Главврач белгородской больницы подписал контракт с Минобороны
Главврач белгородской больницы подписал контракт с Минобороны - РИА Новости, 02.10.2025
Главврач белгородской больницы подписал контракт с Минобороны
Главный врач Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Роман Проценко принял решение подписать контракт с министерством обороны РФ и... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:15:00+03:00
2025-10-02T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513770_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_2f4432f9b185cb38df2786f2f5b432e9.jpg
https://ria.ru/20241031/mishustin-1981172041.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60eac0a31795866df50a94a6c17b9e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вячеслав Гладков
Главврач белгородской больницы подписал контракт с Минобороны

Главврач белгородской больницы Проценко подписал контракт с МО и уйдёт в "Ахмат"

© iStock.com / megafloppВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© iStock.com / megaflopp
Врач. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Главный врач Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Роман Проценко принял решение подписать контракт с министерством обороны РФ и отправиться служить в подразделение "Ахмат", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Главный врач Белгородской областной клинической больницы Роман Викторович Проценко принял решение, подписал контракт с министерством обороны, будет служить в подразделении "Ахмат". Очень мужественный, мужской поступок ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Участникам СВО сохранят рабочие места на весь срок контракта
31 октября 2024, 15:51
Губернатор подчеркнул, что этот шаг требует большой смелости и является сложным как для Проценко, так и для его семьи. Как отметил глава области, Проценко - один из лучших и наиболее опытных специалистов в регионе.
"Но мы все понимаем, идет война. Он принял то решение, которое принял. Мы уверены, что он достойно прослужит и вернется к нам на работу. Мы его все будем ждать с победой", - добавил Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала