https://ria.ru/20251002/kontrakt--2045818329.html
Главврач белгородской больницы подписал контракт с Минобороны
Главврач белгородской больницы подписал контракт с Минобороны - РИА Новости, 02.10.2025
Главврач белгородской больницы подписал контракт с Минобороны
Главный врач Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Роман Проценко принял решение подписать контракт с министерством обороны РФ и... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:15:00+03:00
2025-10-02T12:15:00+03:00
2025-10-02T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513770_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_2f4432f9b185cb38df2786f2f5b432e9.jpg
https://ria.ru/20241031/mishustin-1981172041.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Главврач белгородской больницы подписал контракт с Минобороны
БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Главный врач Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Роман Проценко принял решение подписать контракт с министерством обороны РФ и отправиться служить в подразделение "Ахмат", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Главный врач Белгородской областной клинической больницы Роман Викторович Проценко принял решение, подписал контракт с министерством обороны, будет служить в подразделении "Ахмат". Очень мужественный, мужской поступок ", - написал Гладков в Telegram-канале
.
Губернатор подчеркнул, что этот шаг требует большой смелости и является сложным как для Проценко, так и для его семьи. Как отметил глава области, Проценко - один из лучших и наиболее опытных специалистов в регионе.
"Но мы все понимаем, идет война. Он принял то решение, которое принял. Мы уверены, что он достойно прослужит и вернется к нам на работу. Мы его все будем ждать с победой", - добавил Гладков.