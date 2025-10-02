https://ria.ru/20251002/konflikt-2045967947.html
Путин рассказал, в каком случае можно было избежать конфликта на Украине
Путин рассказал, в каком случае можно было избежать конфликта на Украине - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал, в каком случае можно было избежать конфликта на Украине
Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы тогда у власти в США был действующий президент этой страны Дональд Трамп, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.10.2025
Путин: если бы Трамп был у власти, конфликта на Украине можно было бы избежать
Путин: если бы Трамп был у власти, конфликта на Украине можно было бы избежать.
Путин рассказал, в каком случае можно было избежать конфликта на Украине
Путин: конфликта на Украине можно было избежать, если бы у власти был Трамп