Путин рассказал, в каком случае можно было избежать конфликта на Украине - РИА Новости, 02.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 02.10.2025 (обновлено: 19:35 02.10.2025)
Путин рассказал, в каком случае можно было избежать конфликта на Украине
Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы тогда у власти в США был действующий президент этой страны Дональд Трамп, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.10.2025
Путин: если бы Трамп был у власти, конфликта на Украине можно было бы избежать
Путин рассказал, в каком случае можно было избежать конфликта на Украине

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы тогда у власти в США был действующий президент этой страны Дональд Трамп, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"А могло ли быть иначе?.. Вернусь к тому, что говорил президент Трамп: он говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. Я согласен с этим", - заявил Путин, говоря о конфликте на Украине.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Украинское урегулирование: переводя Трампа на понятный язык
30 сентября, 08:00
 
