Мерц набросился на Орбана из-за Украины во время саммита ЕС
10:39 02.10.2025 (обновлено: 18:45 02.10.2025)
Мерц набросился на Орбана из-за Украины во время саммита ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц резко осудил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время саммита ЕС в Копенгагене, сообщает Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 02.10.2025
Канцлер ФРГ Мерц раскритиковал премьера Венгрии Орбана из-за Украины

Неформальная встреча глав государств и правительств ЕС в Копенгагене
Неформальная встреча глав государств и правительств ЕС в Копенгагене
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Неформальная встреча глав государств и правительств ЕС в Копенгагене
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц резко осудил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время саммита ЕС в Копенгагене, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Фридрих Мерц обрушился с критикой на Виктора Орбана во время встречи лидеров Евросоюза в Копенгагене в среду, обвинив премьер-министра Венгрии в срыве обсуждения вопросов безопасности блока", — говорится в материале.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
"Катастрофический прецедент": в Европе запаниковали из-за плана по Украине
Вчера, 09:35
Этот инцидент подчеркивает недовольство Европейского союза венгерским лидером, который использует право вето для блокировки введения санкций против России и вступления Украины в ЕС, пишет издание.

Позиция Венгрии по Украине

Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции соседней страны, которое имело бы юридическую силу, потому что Будапешт не поддерживает ее, а этот вопрос необходимо решать единогласно.
Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95 процентов участников — более двух миллионов человек — высказались против евроинтеграции Киева.
Орбан отмечал, что вступление Украины в объединение разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, без согласия Будапешта страна никогда не станет членом Евросоюза.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что не верит в способность Киева соответствовать критериям, необходимым для вступления страны в ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Орбан предупредил о войне в Европе из-за членства Украины в ЕС
1 октября, 14:29
 
