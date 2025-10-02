Мерц набросился на Орбана из-за Украины во время саммита ЕС

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц резко осудил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время саммита ЕС в Копенгагене, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Фридрих Мерц обрушился с критикой на Виктора Орбана во время встречи лидеров Евросоюза в Копенгагене в среду, обвинив премьер-министра Венгрии в срыве обсуждения вопросов безопасности блока", — говорится в материале.
Позиция Венгрии по Украине
Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции соседней страны, которое имело бы юридическую силу, потому что Будапешт не поддерживает ее, а этот вопрос необходимо решать единогласно.
Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95 процентов участников — более двух миллионов человек — высказались против евроинтеграции Киева.
Орбан отмечал, что вступление Украины в объединение разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, без согласия Будапешта страна никогда не станет членом Евросоюза.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что не верит в способность Киева соответствовать критериям, необходимым для вступления страны в ЕС.
