OpenAI стала самой дорогой частной компанией мира

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американская компания OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире, обогнав SpaceX, оценка разработчика чат-бота ChatGPT достигла 0,5 триллиона долларов, сообщает агентство Блумберг.

"OpenAI завершила сделку, призванную помочь сотрудникам продать акции компании, с оценкой в 500 миллиардов долларов, благодаря чему владелец ChatGPT обогнал SpaceX Илона Маска... OpenAI становится самой дорогой частной компанией в мире", - говорится в материале агентства.

Нынешние и бывшие сотрудники OpenAI продали акции компании на сумму около 6,6 миллиарда долларов инвесторам, в числе которых Thrive Capital, Soft Bank Group Corp., Dragoneer Investment Group, MGX и T. Rowe Price, сообщил агентству осведомленный источник. Разрешение предусматривало продажу акций на вторичном рынке стоимостью на сумму чуть более 10 миллиардов, отмечает источник.

Еще в апреле компания OpenAI сообщала, что провела новый раунд финансирования в 40 миллиардов долларов, в результате компания оценивалась в 300 миллиардов долларов.

Согласно данным агентства, второе место в рейтинге частных компаний по их стоимости занимает SpaceX (400 миллиардов долларов), а третье - ByteDance, владеющая соцсетью TikTok (220 миллиардов долларов).