Почти полмиллиарда рублей вложили в новые медицинские объекты в Коми
СЫКТЫВКАР, 2 окт — РИА Новости. В этом году в Республике Коми почти полмиллиарда рублей вложено по поручению главы региона Ростислава Гольдштейна в строительство объектов здравоохранения в сельских территориях, передает корреспондент РИА Новости. До конца 2025 года в Коми планируется открыть 28 фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебные амбулатории общей стоимостью 417 миллионов рублей. Возведение объектов здравоохранения в отдаленных населенных пунктах выполняется по поручению руководителя республики, поставившего перед правительством задачу по созданию современных комфортных условий получения медпомощи пациентами в глубинке. "Для нас важно, чтобы жители сел и деревень получали качественную медицинскую помощь в удобных помещениях, оснащенных необходимым оборудованием — как и население городов", — отметил РИА Новости глава Коми. Руководство Минздрава Коми доложило ему, что 14 ФАПов сейчас в стадии 75-процентной готовности: там ведутся отделочные работы. Среди объектов, возведение которых близится к завершению: ФАПы в поселке Вежъю Койгородского района, селе Усть-Ухта Сосногорского района, деревне Троицк Корткеросского района и в других населенных пунктах в разных точках на карте республики. "Строительство всех объектов планируем завершить в ноябре текущего года, чтобы значительно улучшить медицинское обслуживание как детей, так и взрослых на селе", — уточнила РИА Новости министр здравоохранения Коми Ирина Кондратьева. По данным ведомства, на предыдущем этапе национального проекта "Здравоохранение" в сельских районах Коми уже открыты 13 новых ФАПов. Строительство медицинских учреждений в Коми ведется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Проект предусматривает увеличение числа медицинских учреждений, особенно в отдаленных и малонаселенных территориях, обеспечивая население доступной медицинской помощью независимо от места проживания.
